Changer le monde : mais pourquoi les Raquel Garrido, Thomas Thevenoud et autres Cahuzac sont-ils incapables de tirer les conclusions politiques des difficultés qu’ils rencontrent à titre personnel ?

Atlantico : Pourquoi ces politiques, qui ont les clés entre leurs mains et qui constatent eux même la lourdeur administrative française, ne tentent pas de changer les choses ?

Aurélien Véron : Paradoxalement, un grand nombre d’élus sont des technocrates négligents. Ils aiment la complexité car ils en vivent. Mais ils sont bien incapables de se l’appliquer à eux-mêmes. Ils votenttrès régulièrementdes mécanismes complexes et des taxes nouvelles dont ils s’affranchissent avec tout autant de facilité. Ils renforcent la répression routière mais demandent à leurs chauffeurs de rouler à tombeau ouvert lors de leurs déplacements. Peut-être trouvent-ils un plaisir narcissiqueà inventer des mécanismes délirants, àcontrôlerles vies de leurs concitoyens et dans l’abus de leur petit pouvoir sur la société.

Certes, ilsne sont pas entièrement responsables de leur obsession bureaucratique. La plupart ne connaissent que l’univers de la fonction publique et du pouvoir. Les notions de performance, de benchmark et de concurrence son absentes de leur logiciel intellectuel. Le recours aux experts de Bercy est une tentation permanente et une source inépuisable de mécanismes fiscaux infernaux. Mais tout ceci resterait modeste sans l’inventivité de l’ENA, inégalée au niveau mondial dans la conception d’usines à gaz fiscaleset règlementaires. Un énarque peut vous livre un texte tellement sophistiqué qu’aucune administration – pourtant technocratique par leur nature même - ne saura comprendre et mettre en œuvre naturellement.

Le rêve d’une simplification administrative a brièvement surgi sous François Hollande sous l’impulsion de Thierry Mandon guidé par Guillaume Poitrinal, issu du secteur privé concurrentiel. Ce dernier s’est vite lassé en découvrantles blocages inhérents au mondepolitique, le second a été rapidement enterré au secrétariat d’Etat à la Réforme de l’Etat – on ne rit pas – et à la Simplification. Fin de l’histoire.

Aussi virulents soient-ils à imposer leur joug aux Français, ces technocrates n’en restent pas moins négligents quand il s’agit de s’appliquer à eux-mêmes les principes qu’ils imposent avec toute la force de leur apparente conviction.Combien licencient leurs assistants sans respecter le droit du travail - dont ils ne savent rien ou si peu -, appellent l’ambassade du Qatar pour se faire offrir des vacances, s’octroient à eux et à leurs proches de beaux logements de fonction ou le gratin des HLM, oublient de régler leurs factures, leurs cotisations retraites, leurs impôts parfois. Et parfois laissent leurs enfants se comporter impunément en sauvages.

Les premiers à exiger une transparence totale – bancaire, patrimoine, messagerie, portables -de la part des citoyens sont aussi ceux qui refusent de fournir le moindre justificatif de leurs revenus, de leur patrimoine et de leurs dépenses remboursées par l’Etat. Pour eux, l’argent public et les moyens de l’Etat sont un dû.