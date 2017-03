Changer l'Europe, les candidats à la présidentielle le veulent mais que pourrait vraiment obtenir la France en fonction des stratégies retenues ?

Atlantico : Dans une interview donnée au journal Le Monde, Benoît Hamon indiquait : "Je propose aux Etats membres de la zone euro un traité budgétaire qui prévoit la mise en place d’une Assemblée démocratique représentative, qui serait principalement l’émanation des parlements nationaux". Du point de vue français, une telle disposition conduirait-elle à plus ou moins de pouvoir pour la France ?

Christophe Bouillaud : De fait, tout dépendrait du lien qui serait fait au sein de cette nouvelle Assemblée entre le poids démographique d’un pays et son poids en termes d’élus. Si, par extraordinaire, le nouveau Traité optait pour une proportionnalité stricte nombres d’habitants/nombres d’élus, la France, comme les autres grands pays (l’Allemagne, l’Italie et dans une moindre mesure l’Espagne), gagnerait énormément en matière de poids politique. En effet, actuellement le Parlement européen répartit les sièges entre pays en fonction du principe dit de "la degressivité proportionnelle", autrement dit selon une méthode qui attribue bien plus de sièges aux petits pays et aux micro-Etats qu’ils ne devraient en avoir en respectant une proportionnalité stricte.

De fait, le principe "un homme=une voix" n’est pas respecté au niveau de l’élection du Parlement européen, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle allemande lors de son jugement de juin 2009 sur le Traité de Lisbonne, et cela est acceptable car, comme le dit la même Cour, l’Union européenne n’est pas du tout un Etat fédéral. Le "Parlement de la zone Euro", pensé lui comme un élément fédéral à mettre en face du pouvoir monétaire fédéral de la BCE, reviendrait sans doute partiellement sur ce défaut, mais cela voudrait dire que le Luxembourg par exemple devrait n’y avoir qu’un seul député pour que la taille du Parlement reste à peu près raisonnable. En effet, pour présenter les choses de manière simplifiée, si l’on pose que les 300000 Luxembourgeois ont droit à un député, il faut par exemple pour rester dans la règle proportionnelle stricte que les 68 millions de Français aient droit à 227 députés et les 80 millions d’Allemands à 266 députés. En pratique, bien sûr, la proposition d’Hamon, issue des idées de Thomas Piketty, vise tout bonnement à l’annihilation du poids politique des micro-Etats, qui sont par ailleurs des paradis fiscaux. Du coup, j’ai quelque doute que les petits pays de la zone Euro acceptent un tel Traité, qui les verrait perdre toute influence dans la gestion de la zone Euro. Du coup, on risque fort de rejouer le jeu de la "dégressivité proportionnelle".

Dans cette même interview, Benoît Hamon indique qu'il veut "mettre l'austérité en minorité". Cependant, au regard des institutions européennes actuelles, et si la France voulait effectivement changer le régime économique de la zone, une unanimité des membres ne serait-elle pas nécessaire ? Le poids de la France au sein du Conseil européen est-il suffisant pour un obtenir un tel résultat ? A quelles conditions ?

Bien sûr, c’est une règle de base de l’Union européenne que tous les changements des traités exigent l’unanimité. Certes, comme on l’a vu lors du TSCG en 2011-12, il est possible de contourner les récalcitrants en faisant un traité de droit international à côté des traités européens existants. C’est probablement à ce genre de dispositifs que pense B. Hamon. Cela permettrait en tout cas d’éviter que l’un ou l’autre membre de l’Union européenne qui ne serait pas content de la création de ce noyau dur européen autour de l’Euro de bloquer le processus. En effet, pour intégrer un Parlement de la zone Euro au dispositif institutionnel actuel, il faut l’accord des 27 pays membres (en fait même 28 membres tant que le Royaume-Uni n’est pas sorti officiellement, soit probablement jusqu’en 2019). De même, pour intégrer un objectif de croissance et de plein emploi dans les missions officielles de la BCE, il faut un accord unanime des Etats de l’UE, puisque l’Euro devrait en principe être ou devenir la monnaie de tous les Etats (sauf le Royaume-Uni et le Danemark). Enfin, il faut noter qu’un changement de politique fiscale nécessite l’unanimité : les paradis fiscaux, en particulier l’Irlande, ont obtenu cette garantie de haute lutte (par exemple lors du Traité de Nice en 2001), et ne sont pas prêts à l’abandonner, puisque c’est leur principal gagne-pain.