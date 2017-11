Changement de tête à la FED : Jerome Powell succède à Janet Yellen

Atlantico : Malgré une éviction qui semble peu fondée, peut on dire que la nomination de Jerome Powell reste une bonne nouvelle pour l'économie américaine, et donc mondiale ?

Jean-Paul Betbeze : Pas facile de répondre, car la liste des nominations aux postes vacants n’est pas close ! Les commentaires vont donc aller bon train ! Certains, en attendant, vont annoncer des risques d’instabilité majeurs. D’autres vont mettre en avant le fait que Jerome Powell était déjà là, depuis le 25 mai 2012, et bien là puisqu’il a été renommé le 16 juin 2014 pour quatorze ans, jusqu’au 31 janvier 2028 ! On ajoutera que c’est un avocat, un ancien (riche) banquier, à côté de son appartenance politique. « Il apportera… une perspective du monde réel » ajoute Donald Trump, ce que les universitaires de la Fed ont dû apprécier.

Pour les uns, c’est surtout le risque d’un Républicain qui va vouloir déréglementer la banque, pour renforcer en cela Randal Quarles. Il vient d’être nommé par Donald Trump et accepté par le Congrès le 13 octobre 2017 (jusqu’en 2021), avec le titre (nouveau) de Vice-Président en charge de la supervision. Il serait trop malléable aux idées de Donald Trump, avec le risque de fragiliser l’économie en poussant trop le crédit bancaire, et donc l’inflation.

Pour les autres, c’est l’avantage d’un businessman, qui connaît la banque de l’intérieur. Mieux, il serait peut-être moins opiniâtre qu’un économiste de profession et pourrait aider ainsi à construire des consensus.

Sauf si c’est une girouette ballottée par les membres du Comité qu’il est censé présider ! En effet, le Comité était sous la forte influence de Janet Yellen, qui pourrait partir, et plus encore de Stanley Fischer, parti depuis mi-octobre. Comment le board du Comité de politique monétaire va-t-il donc se reconstruire ? Il compte 7 membres « centraux » (nommés par le Président et validés par le Sénat) et cinq membres « régionaux » : le Président de la Banque fédérale de réserve de New York et quatre autres qui votent pendant un an, par rotation sur les onze Présidents de banque régionale. Il faut donc que Donald Trump complète les nominations pour remplir les trois postes « centraux » qui restent vacants - en supposant que Janet Yellen reste et que Lael Brainard ne claque pas la porte !

Cette nomination peut donc être vécue comme « une bonne nouvelle » si la hausse des taux courts se poursuit lentement, comme avant, et comme ce que Jerome Powell a d’ailleurs toujours suivi. Mais alors, pourquoi ne pas reconduire Janet Yellen ! C’est bien que Donald Trump a un autre agenda en tête. Les marchés ne seront pas rassurés avant que Jerome Powell ne le leur livre, quand il sera auditionné au Congrès ! Et ceci, en attendant l’économiste qui devrait l’accompagner !