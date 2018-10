Changement de cap chez LR : le nouveau pari de Laurent Wauquiez

Atlantico : Comment appréciez-vous ce changement de posture pour celui qui, jusqu'à présent, était dans l'opposition frontale ?

Olivier Gracia : Le premier élément à mes yeux, c'est qu'il s'agit là d'un aveu d'échec. Car concrètement, Laurent Wauquiez s'est positionné très vite contre Emmanuel Macron. Il avait compris qu'il n'avait pas d'autre alternative et de construction idéologique possible que celle que l'opposition systématique. Emmanuel Macron avait réussi ce pari fou de réunir le centre-gauche et le centre droit. Et quand on dépossède la droite républicaine de son centre-droit, il est toujours naturel et légitime de vouloir s'accaparer la droite un peu plus dure.

C'est ce qu'a fait Laurent Wauquiez.

Il a construit son discours de rupture sur cela tout en réalisant que ce n'est finalement pas une stratégie payante. La droite républicaine ne peut pas survivre sans les modérés et il est très compliqué de vouloir asphyxier la droite dure. Elle a son électorat et son parti propre. C'est très compliqué de marcher sur les terres du RN. Évidemment il y a un retour en arrière, mais qui est cohérent avec ce qu'était Laurent Wauquiez avant d'être président de Républicains. On dit souvent qu'avant toutes ses déclarations de droite dure, il était quelqu'un de modéré. Il revient à ses premiers amours.

Aujourd'hui il est dans cette conquête pour deux éléments :

Premièrement, montrer une forme de pragmatisme. On lui a beaucoup reproché de s'opposer à des réformes d'Emanuel Macron sans vraiment de fondement. Il faut comprendre qu'Emmanuel Macron a plus d'arguments pour plaire à la droite républicaine qu'à la gauche socialiste. Donc des reformes mis en œuvre jusqu'ici pourraient être applaudîtes par la droite républicaine.

Deuxièmement, Laurent Wauquiez se rapproche de la macronie, mais s'en éloigne aussi subtilement. Il ne faut pas voir ici les prémices d'une alliance. Il a compris qu'il y avait toute une partie du centre-droit qui, aujourd'hui, se désolidarise du président.

Le vent tourne, des électeurs modérés vont se retrouver sans parti. C'est là que Laurent Wauquiez à une chance de les reconquérir.

Dans un contexte où les électeurs du centre et du centre-droit retirent progressivement leur soutien à Emmanuel Macron, cette nouvelle stratégie du leader des républicains peut-elle s'avérer payante selon vous ?

C'est compliqué à dire. La droite modérée ne va pas oublier tout le travail de Laurent Wauquiez de ces derniers mois visant à débarrasser la droite de ces gens-là. C'est un retournement de veste assez lunaire (nous verrons dans les proportions, on ne sait pas encore comment il va construire cela) mais il est amusant de voir que maintenant, il a la volonté de récupérer cet électorat. Ça ne va pas être facile. Les électeurs ne sont pas si volages que ça.

Tout dépendra du travail de Laurent Wauquiez et peut être que lui aussi, à sa manière, va proposer un remaniement de son équipe s'il veut vraiment ramener des personnalités de centre-droit.