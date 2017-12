Champagne ! Les secrets de la conquête monde par les bulles française

Pour les milieux d’affaires, le champagne français a deux caractéristiques. D’abord, c’est un marqueur de prospérité et de luxe. Et les chiffres de ventes de cette année prouvent qu’on est bel en bien sorti de la crise.

Ensuite, c’est un amortisseur de déficit commercial. Le produit des ventes à l’étranger finance les 2/3 de nos importations de pétrole. Les ventes à l’étranger n‘ont pas cessé de croître, en particulier en Asie comme dans les régions où il était déjà bien implanté.

Le tour du monde des plus grands consommateurs de champagne réserve quelques surprises.

Le premier marché étranger : les américains, éternels consommateurs de bulles

Si aujourd’hui, nos bouteilles françaises ont comme première destination les Etats-Unis, elles n’ont pas toujours été aussi bien accueillies outre-Atlantique. La Prohibition et les lignes de tempérances dans les années 20, où toute consommation d’alcool était interdite, en sont les années sombres.

Et pourtant, les américains avaient découvert très tôt ce vin effervescentet avaient vite adopté ce produit de luxe considéré comme un « nectar à bulles ».

La légende dit que, lors des célébrations de la Déclaration d’indépendance, le champagne coulait à flot et que par la suite, George Washington, le père fondateur, en fit sa boisson de fin de repas. En 1787, année de la Constitution, ce sont les cent premières bouteilles de Moët qui furent expédiées. Et si aujourd’hui, le numéro un mondial du champagne, devenu depuis Moët et Chandon, représente toujours un tiers du marché américain, il le doit notamment au prestige de Hollywood. Cette marque est omniprésente dans les films américains. Du premier film d’Hitchcock jusqu’aux cérémonies des Golden Globes où elle est sponsor, la marque jouit d’une notoriété inégalée. « Dans Gatsby le Magnifique, on voit Moët quasiment toutes les deux minutes sans que nous ayons eu besoin de payer quoi que ce soit » se targue le responsable marketing de Moët.

Aujourd’hui, 20 millions de bouteilles muselées prennent chaque année la direction des Etats-Unis. Et si les producteurs français s’en frottent les mains, c’est aussi que les américains, contrairement à leur réputation, deviennent exigeants dans le choix des crus, avec des bouteilles à prix moyen plus élevé.

Royaume-Uni : le marché historique est aujourd'hui bousculé

La proximité du Brexit n’incite pas les anglais à faire la fête et donc à boire du champagne. Les ventes s’en ressentent.

Pourtant, les anglais auront eux aussi grandement contribué au succès mondial du champagne et ce, dès ses débuts. En 1660, c’est un français exilé de la cour de Mazarin, Charles de Saint-Evremond, qui en fait la publicité « N’épargnez aucune dépense pour avoir des vins de Champagne ».

L’homme est un critique littéraire, épicurien et libertin. Auprès des aristocrates anglais, il se fait le « courtier » de la City pour le commerce de champagne.