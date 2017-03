"La chambre 100" : regarder l'autre, souffrant, pour se connaître soi

Paradoxe ! Dans une société marquée par la technologie et les avancées scientifiques, le "naturel" envahit toujours plus notre univers consumériste et comporte-mental.

Les bactéries sont de plus en plus résistantes aux molécules des antibiotiques. Les molécules développées aujourd'hui pourraient ne plus avoir d'utilité dans les dix ans à venir. Il est vital de revoir la façon de lutter contre ces mutations des bactéries et comment on utilise les antibiotiques pour éviter le pire.