Chalon-sur-Saône : la justice annule la fin des menus sans porc dans les cantines. Egalité ou droit à la différence ?

Rappelons les faits : Le 16 mars 2015, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret (LR), rendait publique, par un communiqué, la décision de ne plus proposer de menus de substitution dans les restaurants scolaires de la commune à compter de la rentrée suivante. Une association à ressort national inconnue en Saône-et-Loire et normalement incompétente juridiquement pour intervenir dans ce cas, la Ligue de défense judiciaire des musulmans, habituée des procès en blasphème contre Charlie Hebdo, avait demandé le 24 juillet 2015 au tribunal administratif de Dijon, de l’annuler.

Elle avait persévéré en attaquant les actes mettant concrètement en œuvre la position de principe du maire du 16 mars 2015 :

- la délibération du conseil municipal de Chalon-sur-Saône du 29 septembre 2015 ayant approuvé le règlement des restaurants scolaires - et le règlement des restaurants scolaires en question. Cette association prenait à témoin des exigences religieuses, évacuant le principe de laïcité, pour soutenir que « la décision attaquée a violé la liberté de conscience et de culte... »

Presque deux ans après, le tribunal administratif a finalement décidé d’annuler les décisions attaquées. Il avance dans sa décision, n’avoir pas pris en compte les revendications religieuses de la Ligue de défense judiciaire des musulmans, mais l’intérêt supérieur de l’enfant. Qu’en est-il ?

Des considérations religieuses relayées par « l’intérêt supérieur de l’enfant » que l’on n’ose nommer

Que dit le Tribunal pour motiver sa décision ? Qu’en raison d’un précédent propre au fait d’avoir instauré depuis 1984 des menus de substitution, qui relevaient de la prise en compte d’une certaine diversité, « dans le respect de la liberté de conscience des enfants et des parents, de préoccupations d’ordre religieux ou culturel », le fait de les retirer en prive les enfants qui en bénéficiait, et donc de leur participation à la cantine. On en conclut que cela mettrait en cause leur intérêt supérieur. Extrait de la décision: « Considérant que si le service public de la restauration scolaire a un caractère facultatif et si l’obligation de proposer aux enfants un menu de substitution ne résulte d’aucune stipulation conventionnelle, d’aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire et d’aucun principe, la mesure consistant à mettre fin à une telle pratique affecte de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants fréquentant une cantine scolaire et constitue ainsi une décision dans l’appréciation de laquelle son auteur doit, en vertu de l’article 3-1 de la CIDE, accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant ; »

D’une part, ce qui était conventionnel est transformé aux yeux du juge ici en un droit par la pratique durable de celle-ci, ce qui est déjà contestable, puisqu’aucune obligation législative en la matière n’est fixée aux communes qui disposent du principe de « libre administration ». Le Tribunal prend tout d’abord donc ses aises pour le moins avec la loi. D’autre part, et c’est sans doute le plus grave, on explique dans la décision que n’ont pas été prises en compte les considérations d’ordre religieux qui étaient avancées par la Ligue de défense judiciaire des musulmans, mais l’intérêt supérieur de l’enfant qui ne peut plus y manger, parce que finalement les parents de ces enfants musulmans ne veulent plus les y mettre. Et les considérations religieuses ne seraient ici pour rien dans cette décision ?