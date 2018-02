"Chagrin d’Ecole" : un petit bijou

THEATRE

Chagrin d’Ecole

d’après Daniel Pennac

Adaptation, conception : Laurent Natrella

Avec : Laurent Natrella

INFORMATIONS

Comédie-Française

Studio-Théâtre

Galerie du Caroussel de Louvre

99, rue de Rivoli Paris 1er

Jusqu'au 18 février

à 20h30

Réservation : 01 44 58 15 15 / www.comedie-francaise.fr

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THEME

Daniel Pennac avoue qu’il fut un véritable cancre, jusqu’au jour où, grâce à la littérature, il parvint à sortir de cet état et décida de devenir un « petit prof » de base et d’inventer sa propre méthode pour sortir certains enfants du douloureux leitmotiv « Je n’y arriverai jamais » et les libérer de cet enfermement du « zéro systématique en orthographe ». Laurent Latrella se met lui-même en scène devant quelques chaises vides pour incarner, avec un fond sonore de paroles d’enfants, ce professeur et sa manière personnelle d’enseigner le français.

POINTS FORTS

1- Face à cet aveu d’impuissance de plusieurs élèves, le professeur fait inscrire au tableau (vidéo bien sûr et fautes d’orthographe) ces quelques lignes.

Il pose alors les question essentielles qui vont permettre aux enfants de découvrir les mystères de la grammaire française, en tentant de leur faire trouver ce qui se cache derrière ces mots et ces usages et ce qu’il faut comprendre pour entrer dans notre magnifique langue.

2 – Cet enseignement est fait avec amour, avec humour et néanmoins fermeté. Le professeur a surtout bien ancrée en lui cette conviction, qu’il faut absolument qu’il fasse franchir à cette classe de 4ème, ces blocages qui les tétanisent, et ne surtout pas les transmettre dans leur état d’incompréhension fondamentale, aux professeurs de 3ème. C’est un engagement un peu iconoclaste, mais qui va fonctionner.

3 – Sa méthode, quand il fait une dictée, est d’interroger, avant de récupérer les copies, sur la signification, la fonction, de chacun des éléments de la phrase. En les faisant entrer dans des dictées, inventées d’abord selon la situation présente, il va les faire pénétrer dans l’univers et le rôle de chacun des mots de chacune des phrases. Les enfants vont ainsi s’auto-corriger et, in fine, pour la première fois, ne plus avoir zéro en orthographe. Le cap est franchi.

4 – Pris à leur propre jeu ainsi partagé avec leur professeur, les élèves vont concevoir des dictées, et, comble du paradoxe, finir même par corriger les copies des élèves de seconde. La récitation et « le par cœur », lâchement tombé dans les oubliettes, vont faire flores, à un rythme hebdomadaire et des jeux infinis en difficultés surmultipliées. Ca marchera !

POINTS FAIBLES

Je n'en vois pas.

EN DEUX MOTS

Cette adaptation est magnifique. On sent que Laurent Latrella a pris à cœur la vision de Daniel Pennac. Il est à la fois, touchant, convainquant et drôle. Le soir où j'y étais, il y avait des enfants et des parents dans la salle comble, qui ont applaudi à tout rompre.