"Chacun sa vie" : le Grand 8

CINEMA

« CHACUN SA VIE »

de CLAUDE LELOUCH

avec ERIC DUPOND MORETTI, JOHNNY HALLIDAY, JEAN DUJARDIN, BEATRICE DALLE, etc…

Aujourd’hui, en un peu plus de cinquante ans de carrière, et mis à part ses documentaires et ses reportages, et aussi la distribution et la productions de films autres que les siens, Claude Lelouch a à son actif plus de quarante longs métrages, dont « Un Homme et une femme », qui lui vaut, en 1966, de décrocher la Palme d’or à Cannes, « Le Chat et la souris », grâce auquel il rafle, en 1975, le Grand Prix de l’Académie Française, « Itinéraire d’un enfant gâté », qui vaut à Jean-Paul Belmondo le César du meilleur acteur, et « Roman de Gare » qui en 2007 obtient d’être en sélection au festival de Cannes.

« Chacun sa vie » fait se croiser treize destins. Pourquoi treize ? Parce que c’est le chiffre fétiche de ce réalisateur, qui est au cadre de tous ses films, et qui, côté vie privée, est le père de sept enfants dont tous les prénoms commencent par la lettre S, sans doute en mémoire de son père, Simon Lelouch !

THEME

Ils sont treize. Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous à Beaune, pour décider du sort d’un de leurs semblables lors d’un procès d’assises.

Dans le public, ils sont avocats, Président de Cour, juges ou jurés, mais sous les habits de leurs fonctions, ils sont d’abord des hommes et des femmes, qui, comme tous les êtres humains, traînent les heurs et malheurs de leur vie, leurs espoirs aussi, et leurs désillusions.

Au son du festival de jazz qui se déroule alors dans la ville où va se tenir le procès, la caméra de Claude Lelouch va s’attarder sur tous ces personnages, pour des moments plus ou moins brefs, plus ou moins intenses, plus ou moins drôles, plus ou moins dramatiques, plus ou moins burlesques, etc…