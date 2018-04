A chacun sa vérité : et Emmanuel Macron souligna à son corps défendant la maladie qui ronge la démocratie française et la plonge dans la confrontation générale

Atlantico : L'interview d'Emmanuel Macron et les réactions qu'il a suscité aussi bien dans la presse que sur les réseaux sociaux ne montrent-elles pas que notre démocratie, faute de pouvoir faire discuter des idées antagonistes, souffre du "à chacun vérité", ou de l'idée que tous les avis se valent ?

Christophe Boutin : Je ne le pense pas, pour la bonne raison que l’entretien d’Emmanuel Macron n’a jamais été un lieu de débat et de discussion. Mais faisons d’abord quelques précisions.

Dans notre démocratie, les idées antagonistes trouvent largement à s’exprimer : c’est le cas lors des élections, lorsque les candidats présentent leurs programmes ; c’est le cas, après ces élections, lorsqu’au Parlement on débat des textes à voter ; c’est le cas lorsque, par la grève, les syndicats s’opposent à un nouveau texte ; c’est le cas, dans la presse, lorsque les éditorialistes expriment sans fard leurs opinions. On peut s’interroger sur la réalité de ces débats : le débat électoral n’est-il pas biaisé par les puissances d’argent ?; les parlementaires de l’opposition ont-ils une influence réelle sur les textes ?; les grévistes sont-ils légitimes quand une minorité d’une profession permet un blocage de la société tout entière ?; les journaux sont-ils vraiment indépendants ?

Autant de questions clefs, mais on ne pas dire qu’il n’y a pas d’espaces de discussion dans notre démocratie.

Second élément, le débat démocratique suppose en effet qu’au moins dans un premier temps « tous les avis se valent ». C’est même le principe du pluralisme politique. Comme l’écrivait John Stuart Mill on ne peut décider avoir raison et s’arroger une omniscience. Ce qui fait la validité d’une proposition, c’est qu’elle résiste aux critiques, qu’elle s’impose par la raison. Une fois le débat terminé, par contre, la minorité a vocation à accepter les choix de la majorité, sous réserve qu’elle puisse continuer de s’exprimer librement, espérant devenir la prochaine majorité. Le « à chacun sa vérité » ne vaut donc que dans la phase de débat, et ne peut conduire, dans notre démocratie, à une diversité de choix politiques ni même de manifestations sociales qui se traduiraient, par exemple, par un multiculturalisme à l’anglo-saxonne.

Si l’entretien de dimanche soir a suscité des interrogations sur ce point du relativisme, c’est peut-être que, bien à tort, il a été considéré par les deux journalistes participants comme étant un débat, un débat « entre égaux » a même tenté de plaider Edwy Plenel, convoquant les fantômes de la Déclaration universelle des droits de l’homme du Palais de Chaillot. Mais il ne s’agissait aucunement de cela, il s’agissait, comme Emmanuel Macron l’a fort justement rappelé, d’une interview donnée par le Président de la République à deux journalistes. Ni plus, ni moins. Et, dans un tel cadre, la « vérité » présentée dans leurs questions par les journalistes a vocation à être la moins subjective possible, ce qui n’a pas été le cas dimanche soir, ni chez un Edwy Plenel, dont les questions, biaisées, contenaient la réponse, ni chez un Jean-Claude Bourdin volontiers moralisateur.