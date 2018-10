Pourquoi ceux qui revendiquent un "extrême courage" face à la montée des extrême-droites et des nationalismes dans le monde se trompent lourdement de combat

Atlantico : Pourquoi les défenseurs du progrès et les pourfendeurs de l'extrême-droite sont-ils devenus incapables de comprendre comment la mondialisation et ses profonds changements économiques (le passage de l’économie de marché à la société de marché comme le décrit Houellebecq, ou encore les combats sociétaux qui se transforment d’une lutte pour les minorités à une agression des majorités) ont produit cet électorat qui vote à l'extrême-droite ou pour la droite nationaliste ?

Edouard Husson : Le gouvernement, une partie de la classe politique, une partie des médias vivent sur une illusion d’optique.

Le macronisme, dans sa formulation d’origine, c’est le monde d’avant! La vision du monde portée par ce très jeune candidat élu président, c’était la dernière expression de la vague libérale qui a commencé dans les années 1960, que l’on appelle communément néolibéralisme (pour le distinguer de la phase libérale précédente, celle de la seconde moitié du XIXè siècle) et dont Valéry Giscard d’Estaing avait magnifiquement formulé les contenus lors de son septennat. Emmanuel Macron est le dernier giscardien en politique! N’excluons pas que le Président assure un jour la transition, du néolibéralisme qui l’avait porté au pouvoir vers le monde nouveau, encore à définit précisément mais qui, par bien des aspects sera conservateur. Actuellement nul ne peut dire s’il sera capable d’effectuer une mue analogue à celle de François Mitterrand, qui était passé en douceur du socialisme au néolibéralisme. Pour l’instant, Macron choisit une lutte frontale entre les libéraux, qu’il désigne comme les progressistes, et tous ceux qu’il qualifie, en simplifiant volontairement, de populistes. Pourtant, la nomination d’Edouard Philippe pouvait, peut encore, conduire à autre chose: la séduction tranquille de l’électorat du centre-droit; cela implique forcément une attitude pragmatique, sur l’Europe, sur l’immigration, sur les réformes de société.

Nous sommes arrivés à un point, en effet, où le néolibéralisme n’en finit pas d’agoniser: quantitative easing forcené, accroissement des inégalités, précarisation des classes moyennes, pression migratoire venue entre autres facteurs des désastres créés par la politique américaine des années 1990 et 2000 au Proche-Orient, emballement des réformes de société. En fait, les néolibéraux, qui ont beaucoup profité de la révolution de l’information et de ses nombreuses retombées technologiques ne sont plus capables, désormais, de maîtriser les forces à l’oeuvre: quelques individus (le 1% ou même le 0,1%) se sont accaparés les liquidités surabondantes créées par les banques mais ils ne savent en utiliser qu’une petite partie pour des investissements productifs et en thésaurisent la plus grande partie loin des capacités de prélèvement de l’Etat. Les nouvelles technologies du vivant et leurs applications dites sociétales font apparaître comme bien ringard, avec le recul, le combat des années 1960 pour la liberté des moeurs; pourtant, loin de comprendre que nous sommes face à un possible “meilleur des mondes” profondément dystopique, les néolibéraux continuent à dénoncer des ordres moraux qui n’existent plus que dans leur imagination. On pourrait multiplier les exemples.

L’important est de comprendre que la tendance manichéenne de beaucoup de soutiens du Président trahit une certaine impuissance devant des forces qu’on ne maîtrise plus avec les outils du monde d’avant.

Chantal Delsol : Les « progressistes » savent bien ce qui produit les votes dits populistes, ou nationalistes. Je pense qu’ils ont tout à fait compris ce qui se passe. Cependant ils ne peuvent pas admettre que ces « populistes » représentent une opinion politique porteuse d’alternance, avec laquelle on débat dans une démocratie normale. Pour eux, il s’agit plutôt de la colère des imbéciles qui ne veulent pas évoluer normalement. Autrement dit, ils ont frappé d’indignité la pensée adverse en disant que ce n’est pas du tout une pensée. A cet égard, ils ont une attitude idéologique : tous les idéologues font ainsi.

Benjamin Griveaux attaque Laurent Wauquiez, le "candidat des gens qui roulent au diesel et fument des clopes". Cela vise un pan énorme de la population. Ce mépris ciblé ne montre-t-il pas que le macronisme se coupe de toute une frange de la population sous prétexte de représenter le "camp du progrès" ? Ne ferait-il pas mieux de lutter contre les phénomènes qui expliquent la montée de l'extrême-droite que contre l'extrême-droite en elle-même ?

Edouard Husson : Aux Etats-Unis, il arrive au président de se déchaîner sur les réseaux sociaux ou dans les conférences de presse; mais tout l’effort de ses équipes est d’apparaître raisonnable par comparaison, de rendre compatible avec les institutions la parole d’un président qui cherche à faire bouger les lignes. Par contraste, le porte-parole du gouvernement français ne cherche pas à canaliser l’effet des déclarations présidentielles - les provocations d’Emmanuel Macron ont été pourtant nombreuses - mais il en rajoute. Surtout, il trahit par ses propos le paradoxe d’une attitude qui, à force d’exalter les forces de progrès, finit par s’attaquer directement aux classes moyennes. Ceux qui roulent au diesel et fument des clopes, ce sont ceux qui peuvent encore assumer les dépenses d’une voiture et se payer des cigarettes soumises à d’énormes taxes. Le macronisme commence par une opposition entre les forces de changement et les forces de blocage mais, dans la bouche de Grivaux, il tourne en un affrontement selon une stratification sociale: il faut d’ailleurs affiner l’opposition de Guilluy entre la France des métropoles et la France périphérique: le vieux rêve giscardien, c’est de rassembler “deux Français sur trois”; Emmanuel Macron n’a rassemblé que deux votants sur trois - un peu moins de 50% de l’électorat, rapporté à la participation. Dix-huit mois plus tard, on voit le macronisme osciller entre 30% (popularité du Président) et 40% (celle du Premier ministre). A vrai dire, une stratégie cohérente d’enracinement renforcé au centre-droit aurait pu maintenir le Président aux environs de 50%. Mais toute l’ambiguïté du macronisme vient de son tropisme progressiste quand son intérêt devrait être de se fixer en terrain “modéré”.

Le “camp du progrès”, au sens strict, n’est pas beaucoup plus nombreux que celui “de la réaction”. Entre les deux, vous avez ces “deux Français sur trois”, au moins, que tous nos présidents cherchent à rassembler depuis Giscard, qui ont bien les pieds sur terre, qui se divisent certes entre droite et gauche, mais qui attendent surtout de leur président qu’il les protège contre les menaces extérieures, contre l’insécurité; qu’il lutte contre le chômage et pour la préservation du pouvoir d’achat; qu’il leur permette d’avoir autant d’enfants qu’ils le souhaiteraient, leur crée des conditions où ces enfants puissent imaginer de mieux vivre que leurs parents. Peut-être Benjamin Grivaux trouve-t-il que cela fait “petit-bourgeois” ou “populiste”. Mais si le Président ne répond pas aux préoccupations de la France des classes moyennes, toujours plus éclatée et précarisée, il sera balayé comme ses deux prédécesseurs au terme d’un seul mandat.

Chantal Delsol : Oui on aperçoit clairement le clivage entre l’élite et le peuple dans des phrases telles que celles-ci. Le fait que Macron parle de la « lèpre populiste » montre qu’il a désigné son ennemi : quand on désigne un adversaire politique par des noms d’insectes ou de maladie, cela signifie que l’adversaire est considéré comme un ennemi : il faut l’écraser, comme en temps de guerre. Ses ennemis ce sont aussi les conservateurs, ceux par exemple qui ayant une famille nombreuse, sont forcément ignorants ! Autrement dit : mépris universel pour tous ceux qui ne sont pas comme lui progressiste, mondialistes, individualistes, libéraux sur tous les plans.

On lutte contre les causes de la montée d’un adversaire. Quand il s’agit d’un ennemi, on le tue, c’est tout. Et comme le violence civile n’est plus de saison, on le tue par la dérision et le mépris. C’est le spectacle que nous avons sous les yeux.