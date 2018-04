Ceux à qui le président résiste, ceux à qui il cède ou ceux à qui il ne dit rien... : petite définition du macronisme par ses face-à-face

Atlantico : Après une année à l'Elysée, comment définir le macronisme en observant celles et ceux à qui Emmanuel Macron tient tête, à qui il résiste ostensiblement, ceux qu'ils flattent sans toujours leur céder, comme cela a pu être le cas avec Donald Trump, ou à ceux à qui il n'oppose rien, comme cela peut être dit pour Angela Merkel ?

Christophe de Voogd : En politique étrangère, le macronisme est clairement et explicitement un retour à l’héritage gaullo-mittterandien, marqué par le premier quant au style et par le second quant au fond. L’héritage gaullien se mesure dans le côté tous azimuths de la politique menée, qui dès les premiers mois a établi un dialogue au sommet avec la Russie, Les Etats-Unis et l’Allemagne. Après le quinquennat Hollande, où la France s’est tue sur tous les fronts, cet activisme nouveau forme un contraste heureux. Mais le contenu de cette politique est davantage mitterrandien : engagement européen fort et relance de l’Europe, sympathie atlantique marquée (mais contrariée évidemment par la personnalité de Trump).

On ne peut que saluer le tour de force de la visite aux USA, où Emmanuel Macron a fait le maximum de ce qui était possible, en sachant jouer sur l’égo de son partenaire et en exploitant les très rares ouvertures. Quant à Angela Merkel, je ne vois vraiment pas sur quoi il lui cède : dans le dialogue, le Président français est plutôt en bonne posture avec la grande coalition, dont le programme, on ne le rappelle pas assez, contient de nombreuses mesures très « macron-compatibles » (fonds d’investissement public, économie de la connaissance, lutte contre le dumping social, renforcement de la zone euro). Mais il faudra bien un compromis et l’on voit mal pourquoi les Allemands s’aligneraient sur toutes les positions des Français, toujours suspects et non sans raison de laxisme budgétaire et de voracité fiscale.

Erwan Le Noan : Le macronisme est une forme de réformisme, ancré dans un projet empreint d’une très forte rationalité et d’une appréhension technique de la société (une forme de technocratisme centralisateur). Ses opposants sont les populismes, les élans irrationnels de la politique. Son talent est de savoir s’en rapprocher, au moins médiatiquement, pour montrer qu’il peut les contrôler voire les dominer.

Le Président de la République a une stratégie politique qui est marquée par le sceau du pragmatisme : il sait monter au combat pour se faire respecter de Poutine ou Trump, car il fait l’analyse que c’est le message qui les convaincra ; il est dans la discussion fine avec l’Allemagne car, là aussi, il estime que c’est la stratégie la plus efficace. A l’international, il parvient donc à montrer qu’il n’est pas intimidé par un phénomène politique incontrôlable et détonnant comme Donald Trump, réussissant une certaine alliance des contraires.