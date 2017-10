"Ceux qui foutent le bordel" : 57% des Français se disent choqués par les mots employés par Emmanuel Macron

Certains théorisent le fait qu’il faille parler « cru » pour et se faire comprendre, et marquer les esprits et – surtout – gagner une forme de bataille des idées. Indépendamment de la forme, les Français ne sont pas convaincus par l’efficacité de ce parler « franc » et l’utilisation d’un terme on ne peut plus familier. 71% des Français – se plaçant un peu en situation d’expert – estiment que « d’une manière générale, lorsqu’Emmanuel Macron parle de cette manière » cela nuit plutôt à l’appropriation par les citoyens de ses idées et de son programme. Comme dans le cas de la question précédente, les Français sont critiques quelle que soit leur orientation politique hormis lorsqu’ils se déclarent proches de La République En Marche (73% considérant que cela permet de faire avancer les idées et le programme du Président).