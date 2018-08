Cette troublante ressemblance du budget 2019 avec ceux de François Hollande

Atlantico : Suite au dévoilement des orientations budgétaires du gouvernement pour l'année 2019, à l'occasion de l'interview d'Edouard Philippe dans les colonnes du JDD, Emmanuel Macron a pu être comparé à François Hollande, notamment par l'hebdomadaire Le Point qui titrait: "Budget 2019 : quand Macron fait du Hollande". Pourtant, comme l'indiquait un haut responsable européen dans L'opinion : « Tout est très mauvais dans ce budget. Mais il ne faut pas se faire d’illusion : ce budget 2019 ressemble aux deux premiers budgets de François Hollande… et c’étaient les budgets d’Emmanuel Macron ».

Le Projet de loi de Finances 2019 (PLF 2019) est en train d’être finalisé. Quel regard portez-vous sur cette préparation ?

Les Arvernes : D’abord, vous avez raison de le souligner, c’est pour l’instant un projet, qui devra être confronté/ amendé par la Représentation nationale. C’est dire qu’il n’est pas définitif, étant donné que même voté, il pourrait être amendé en LFR.

Ces précautions étant prises, il importe tout d’abord de s’arrêter sur les conditions techniques d’élaboration de ce projet. Flaubert dit avec raison que « la forme c’est le fond qui remonte à la surface ».

A cette aune, la façon dont le budget a été préparé, signe selon nous l’amateurisme du gouvernement, et, c’est plus grave, le dysfonctionnement structurel de l’Etat.

Amateurisme d’abord, car, ceci peut paraître de la cuisine interne, mais la procédure de préparation du budget a été chaotique. Préparer le budget, c’est un long processus, assez laborieux – ceux d’entre nous qui avons travaillé à la Direction du budget de Bercy ou dans les directions budgétaires des ministères le savent - étape par étape. Or la procédure budgétaire a systématiquement été retardée pour une raison simple : quand on ne sait pas ce qu’on veut, chaque étape prend du retard. Faire un budget, comme tout décision, c’est choisir. Mais en macronie, parfois plus encore que sous ses prédécesseurs, personne n’arbitre, si ce n’est le Président lui-même…écartelé par la doctrine du « en même temps ».

De manière plus grave, la difficulté à faire le budget est le reflet du dysfonctionnement croissant de l’Etat comme machine administrative. L’Etat est une gigantesque organisation, dont le rôle est de prendre des décisions, de rendre des services publics. Or, l’Etat est de moins en capable de faire cela. Ceci n’est pas nouveau, et ce n’est naturellement pas la seule responsabilité du Président Macron. Dès 1997, Dominique Strauss Kahn, constatant les dysfonctionnements croissants et graves, avait lancé à ses cadres de Bercy le fameux « l’Etat est en danger ». Oui, l’Etat est en danger. Il dysfonctionne de plus en plus. Plusieurs raisons profondes l’expliquent. Disons simplement qu’en matière budgétaire comme dans d’autres matières, les critères de compétence ne jouent plus suffisamment ! Pour le dire autrement, à force de briser la haute fonction publique par la mise au rencard systématique du mérite au profit d’autres considérations (politisation, parité etc.), l’Etat a tout simplement à sa tête des personnes de moins en moins compétentes. C’est un secret de Polichinelle pour les Ministres. C’est aussi le cas pour les hauts fonctionnaires. C’est l’un des problèmes du Brexit : les britanniques n’ont simplement pas les hommes et les femmes pour faire ! Emmanuel Macron le comprend-il ? On peut en douter.

En quoi l'ambition du budget 2019 peut-elle se rapprocher de celle qui émanait des premiers budgets de François Hollande, et dans quelle mesure Emmanuel Macron en était-il déjà l'instigateur ?

Mais nous n’avons eu de cesse de le dire et de le répéter avant l’élection présidentielle. Qui était le principal conseiller économique de François Hollande durant la campagne présidentielle de 2012 ? Qui était le principal collaborateur économique du Président ? Qui a été Ministre des finances ? Emmanuel Macron. Son bilan était là : pas désastreux ; juste médiocre.

La continuité entre les budgets de François Hollande et ceux d’Emmanuel Macron est naturelle. Surtout, elle est factuelle.