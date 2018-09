Cette très grande vulnérabilité électorale qui menace le macronisme

Atlantico : Vous définissez le macronisme comme "un libéralisme par l'État qui voudrait passer en force" (...) qui arrive à "contretemps". En quoi le macronisme est-il paradoxal ?

Luc Rouban : Cela est certainement un libéralisme par l'État. C’est-à-dire en fait l'idée qu'il faut un peu forcer les Français au libéralisme. Ce n'est pas un libéralisme spontané qui vient de la société, ce n'est pas du "laisser faire", et ce n'est pas le libéralisme traditionnel anglo-saxon. Ce libéralisme est en fait l'idéologie dominante d'une grande partie de la haute fonction publique notamment l'inspection générale des finances, et dont on trouve les racines chez Michel Rocard ou chez Valéry Giscard d'Estaing (tous les deux inspecteurs des finances).

Cela est un peu l'idée tirée des travaux de Michel Crozier ; il n'y a pas de clivages sociaux, la France n'est pas au diapason de la mondialisation et du libéralisme, elle est en retard, et elle n'est pas assez moderne. Il reviendrait donc aux élites et à l'État de forcer cette modernisation. Quand on connait un peu l'histoire de la pensée politique en France et de la haute administration, Emmanuel Macron part sur des bases finalement assez classiques, même si cela est décliné en des termes beaucoup plus modernes dans un contexte qui est bien sur différent de celui de Michel Rocard ou de Valéry Giscard d'Estaing.

Le macronisme est paradoxal à plus d'un titre. Il se présente comme la réponse à une forme de convergence des Français en une espèce de centre mythique qui serait libéral, pro-européen, moderniste et high-tech. Or, quand on regarde les grandes enquêtes électorales du Cevipof, on s'aperçoit que dans le fond cela n'a pas du tout fonctionné comme cela. Il y a toujours un clivage gauche-droite extrêmement puissant dans le pays, aussi bien sur le terrain du libéralisme économique que sur celui du libéralisme culturel - que cela soit pour la tolérance sociétale ou d'acceptation de l'immigration-. Cela est un paradoxe dans la mesure ou Emmanuel Macron se présente comme l'expression d'une convergence alors qu'en fait il est l'expression de désaccords profonds qui n'arrivent pas à se traduire sur le plan électoral . C'est un phénomène d'aubaine qui a été intelligemment pris en charge par le mouvement En Marche mais qui ne répond pas vraiment aux questions que se pose la société politique française.

L'autre paradoxe est que le discours va se construire sur la base d'un pouvoir horizontal de marcheurs, de participation démocratique qui va beaucoup séduire les premiers militants, mais qui vont être très déçus au bout d'un an, avec les statuts d'En Marche et dans la foulée de l'élection de 2017, parce que l'on va se retrouver rapidement avec un pouvoir très vertical, concentré et unilatéral.

Vous soulignez que la victoire d'Emmanuel Macron est une victoire par défaut "qui s’appuierait sur le dérèglement du marché électoral" et un "vote de second choix". Comment en êtes-vous arrivé à une telle conclusion ?

Lorsque l'on examine le degré d'incertitude du choix des électeurs avant l'élection de 2017, on voit clairement que c'est l'électorat potentiel d'Emmanuel Macron qui est le plus incertain de son choix et le plus indécis. L'électorat potentiel d'Emmanuel Macron va en fait très largement le choisir, soit pour éviter d'avoir Marine Le Pen qui est quand même portée par une vague considérable de succès depuis les élections régionales de 2015, soit, aussi, du côté des électeurs de gauche, l'idée qu'il ne faut pas avoir un duel entre François Fillon et Marine Le Pen. Parce qu'il ne faut pas oublier que François Fillon n'est pas arrivé très loin d'Emmanuel Macron au premier tour. Pour beaucoup de ces électeurs de gauche, sachant qu'un candidat de gauche ou de droite ordinaire battrait sans trop de problèmes Marine Le Pen au second tour, il y avait une peur que François Fillon puisse gagner. Ils se sont donc rabattus sur Emmanuel Macron.