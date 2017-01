Cette théorie des Sunk Costs (ou des coûts irrécupérables) qui explique si bien l’impasse intellectuelle et politique dans laquelle s’enlise l’Europe

Alors que l'Europe peine à avancer dans une direction claire quant à son avenir, en quoi est-il possible de dresser un parallèle avec la théorie du sunk cost "coût irrécupérable", (cas du spectateur d'une séance de cinéma qui, malgré son faible intérêt pour le film, va rester dans la salle au prétexte qu'il a payé son billet) ? L'inertie politique européenne serait-elle finalement la conséquence de pays engagés dans un processus que les acteurs ne souhaitent plus réellement poursuivre ?

La Théorie dite des coûts irrécupérables (ou "coûts échoués") est d’origine microéconomique.

Elle explique ainsi que le spectateur au cinéma qui s’y ennuie va rester, par "aversion à la perte". Mais on peut dire aussi que ce spectateur est entré pour avoir une certaine satisfaction, qu’il savait ce qu’il faisait, qu’il aurait pu se renseigner plus, et qu’il savait enfin que le ticket d’entrée n’était pas remboursé !

Dans la vie, une immense part de nos choix sont irrécouvrables, notamment dans les services (le cinéma, le coiffeur, le restaurant, le conseil financier, la publicité…). Il en est de même pour les entreprises qui embauchent et forment leurs salariés. C’est bien pourquoi il y a, dans ce dernier exemple, des entretiens d’embauche et des conditions de rupture qui sont prévues assez aisées pendant les premiers mois, puis de plus en plus difficiles et coûteuses. De même, quand une entreprise contracte, fait faire des travaux, se lance dans une opération, investit… elle prend des risques. Les « coûts irrécupérables » sont l’expression la plus tangible des risques pris par l’entreprise pour se développer, investir, embaucher, tout comme le consommateur prend des risques semblables, contrepartie de la satisfaction qu’il espérait en allant au cinéma. Rien n’est réversible et sans coût dans notre monde, même si des contrats (coûteux) tentent de limiter les pertes possibles !

Dans le cas européen, cette approche des coûts irrécouvrables est partielle. Les pays entrés dans la construction européenne savaient, normalement, ce qu’ils faisaient. Ceux qui entraient dans la monnaie unique savaient qu’ils perdaient le degré de liberté permis par la dévaluation et donc que si leur comportement s’éloignait de la trajectoire de convergence, ils devraient en payer le prix : moindre croissance, montée du taux de chômage, voire crise et austérité. Le coût d’échouage était clair puisque tout le monde disait, et donc savait, que « l’euro est irréversible ». C’était écrit sur la porte de la zone euro ! Et donc, si nous y sommes entrés, c’est à la suite d’un raisonnement où il s’agissait de croître plus, en ayant un plus grand marché (Marché Unique, pour bénéficier d’économies d’échelles) avec des règles de concurrence et de mobilité, plus des protections (dont l’Union Bancaire)… Et ce qui a attiré tout le monde, c’était de fait la garantie allemande offerte à tous, avec des baisses brutales de taux d’intérêt à tous ceux qui ouvraient la porte. Mais ceci ne voulait pas dire que la Grèce pouvait en profiter pour embaucher des fonctionnaires sans mettre sa maison en ordre, l’Espagne croître en faisant une bulle immobilière ou la France en investissant peu, embauchant plus de fonctionnaires et en taxant plus ! Donc la fameuse « austérité » est venue et chacun dans la salle se demande si ceci vaut le coût de rester.