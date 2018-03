Cette solution au problème Kurde dont les Occidentaux savent pertinemment qu’ils ne souhaitent pas s’en donner

Atlantico : Alors qu'Emmanuel Macron recevait une délégation Kurde ce jeudi 29 mars à l'Élysée, plusieurs communiqués ont fait état d'une intervention française en Syrie, ce qui a été par la suite démenti par l'Élysée. Au-delà de la question de cette intervention spécifique, et pour envisager cette question en termes d'objectifs, peut on considérer qu'il existe une solution au problème kurde ?

Alain Rodier : Comme d’habitude, la simplification et l’émotion sont au rendez-vous du public car c’est de cette manière que les medias mainstream veulent présenter l’affaire.

Et cependant, il ne faut pas parler du "problème kurde" mais "des problèmes des Kurdes". Il découle logiquement de cette assertion qu’il n’y a pas de "solution" au "problème kurde" mais des actions qui peuvent être entreprises ponctuellement pour tenter d’avancer. Reste qu'elles sont extrêmement complexes car elles engagent les intérêts de multiples intervenants.

Il faut reconnaître que l’Europe en général, mais surtout la France et la Grande-Bretagne en particulier, ont un sentiment de culpabilité en raison du passé historique et des promesses non tenues vis-à-vis de la création d’un Etat Kurde à la suite de la Première guerre mondiale. Si ce n’est pas vraiment de la repentance, on ressent de la part des représentants politiques une certaine gêne vis-à-vis des Kurdes ce qui peut expliquer que le discours officiel est différent de celui off-record.C'est ce qui a dû se passer lors de la visite le 29 mars à Élysée d'une délégation des Forces Démocratiques Syriennes (FDS, coalition construite sous la houlette des Américains mais composée majoritairement de combattants kurdes syriens).

Les Américains n’ont pas d’état d’âme à ce sujet - dans la mesure où ils en aurait jamais eu -. Ils voient l’Histoire à travers le prisme de leur toute puissance. En résumé, ils font ce qu’ils veulent sans se préoccuper de la légalité ou même du bien-fondé de leur politique extérieure tout en jouant aux "moralistes". L’essentiel pour eux est de rester la première puissance mondiale et ce, en utilisant tous les proxies qui peuvent servir leurs desseins. En Syrie, ils avaient besoin de piétaille du champ de bataille car eux, ils ne voulaient s’engager qu’un minimum (en dehors des airs et de quelques centaines de membres des Forces spéciales et de l’artillerie). Les Kurdes ont parfaitement rempli la mission qui leur avait été confiée : chasser Daech de (presque) tout l’Est de l’Euphrate.

Ceux qui se trouvent à l’ouest de ce même fleuve (excepté dans la région de Manbij) - en particulier dans le canton d'Afrin - n’ont pas été concernés par le combat emmené par les Américains. Là, c’étaient les Russes qui étaient à leur côtés, car les officiels de Damas étaient plutôt mal accueillis (les Russes, çà allait). Il faut se rappeler qu’en dehors de quelques incidents locaux survenus dans les agglomérations de Hassakeh et Qamishli à l’Est de l’Euphrate pour le contrôle de certains quartiers par des chefs de guerre locaux, il n’y a pas eu de révolte Kurde contre Bachar el-Assad ! Les Kurdes d'Afrin ont donc été très actifs contre Daech et les autres mouvements rebelles lors de la Bataille d’Alep et des avancées vers le corridor d’Azaz. Ils n’ont été repoussés que depuis l’offensive turque « Bouclier de l’Euphrate » lancée le 24 août 2016. Depuis janvier 2018, ils sont confrontés à la nouvelle offensive turque baptisée "Rameau d'Olivier" qui les a délogé de la ville d'Afrin et de ses environs.