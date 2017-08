Cette première victoire diplomatique que pourrait obtenir Donald Trump dans sa gestion de l’inquiétant cas nord-coréen

Atlantico : Alors que les essais balistiques menés par la Corée du Nord au cours de ces dernières semaines inquiètent Séoul et Tokyo, notamment sur les engagements américains quant à leur protection, comment peut on juger de la pertinence de la politique menée par Donald Trump pour "régler le problème", c'est à dire en mettant la pression sur la Chine ? Après 25 ans de diplomatie infructueuse entre Washington et Pyongyang, la méthode Trump a-t-elle une chance de réussir ? Les essais menés par Pyongyang ne sont ils pas un camouflet pour cette stratégie ?

Jean-Vincent Brisset : Il est certainement beaucoup trop tôt pour juger de la pertinence du changement d’approche inauguré par Donald Trump dans la gestion de la problématique nord-coréenne. Pendant 25 ans, les dirigeants américains qui se sont succédé ont alterné les menaces (non suivies d’application), les tentatives de coopération (en essayant même parfois de les faire financer par d’autres), les rencontres à différents niveaux et les embargos/sanctions (inefficaces). En résumé, l’ensemble des moyens d’une politique étrangère « classique ». La rencontre entre le Président américain et son homologue chinois, en avril dernier, a vu les deux dirigeants évoquer nombre de problèmes, le premier d’entre eux étant l’évolution des rapports économiques entre les deux pays. La Corée du Nord a fait partie des points abordés, et il semble qu’il l’ait été dans une approche différente, avec Trumpmettant la Chine face à ses responsabilités dans la survie et le maintien de la capacité de nuisance du régime Kim. Cette approche avait déjà été tentée, en particulier dans la fin des années 90, mais l’administration US était restée dans le domaine de la rhétorique, se contentant de formuler des demandes. Il semble que le nouveau Président américain ait mis une vraie pression sur son homologue en employant des arguments qui relèvent bien davantage du monde des affaires que de celui de la politique traditionnelle. Mais on imagine mal que cela ait pu être fait sans des contreparties dont le contenu demeure largement du domaine des hypothèses. Parmi les monnaies d’échange potentielles, l’abandon du soutien de Washington à Taiwan a été évoqué, provoquant quelques craintes dans l’île.On peut penser que Donald Trump, à la recherche d’un premier succès diplomatique incontestable, ait voulu profiter de l’évolution de la politique chinoise envers Pyongyang, déjà marquée en février 2017 par l’arrêt de l’importation du charbon nord-coréen, une des rares sources de revenus du pays. Depuis cette époque, et en particulier après la rencontre entre les deux Présidents, la Chine, exaspérée, a multiplié les annonces assez dures sur les « provocations » nord coréennes. Mais, dans le même temps, alors que Trumpaligne une série de menaces, y compris militaires, envers Kim, Xi voit s’approcher le XIX° Congrès, échéance cruciale pour lui. Dans cette optique, il ne peut pas se permettre d’afficher une quelconque dépendance vis-à-vis des Etats-Unis. D’où quelques nouvelles déclarations selon lesquelles la Chine n’a aucune responsabilité dans les essais du trublion. A Washington aussi, les problèmes de politique intérieure jouent aussi un grand rôle. Le Président est très isolé face à une classe politique -largement soutenue par les médias- qui a longtemps « téléguidé » les décisions des dirigeants et qui craint, à juste titre, de se voir ramener à un rôle d’exécutant.

Depuis 24 ans que dure le feuilleton balistique et nucléaire mis en scène par Pyongyang, il est difficile de dire à quoi ressemblera le prochain épisode. Du côté US, un Président qui voudrait pouvoir s’attribuer un succès là où tous ses prédécesseurs ont échoué. Il a déjà fait bouger la Chine et vient d’enregistrer des soutiens de poids. Au Japon, même si la légitimité de Abe vacille et, plus inattendu pour beaucoup, en Corée du Sud où le déploiement de systèmes anti missiles a pu reprendre. De son côté, la Chine voudrait pouvoir se débarrasser de ce qui est pour elle une épine. Mais elle ne peut ni ne veut permettre au reste du monde de croire que cela a été fait sous la pression de Washington.

Pendant ce temps, les essais balistiques se poursuivent. Pour Kim, il est indispensable de prouver qu’aucune pression extérieure ne peut l’atteindre. On imagine aussi qu’il a fixé des échéances à ses techniciens et que ceux-ci n’ont pas d’autres choix que de poursuivre la course en avant.