Cette petite musique qu’Edouard Philippe fait subtilement entendre pour se différencier d’Emmanuel Macron

Atlantico : Absence de petites phrases, acceptation d'une Commission parlementaire dans le cas de l'affaire Benalla, Edouard Philippe marque de plus en plus, et en douceur, sa différence avec Emmanuel Macron, marquant une forme de prise de distance avec le chef de l'Etat. Comment se construit au fil du temps cette différence entre le premier ministre et le Président ? Comment la relation évolue-t-elle ?

Jean Petaux : Depuis le mois de mai 2017 la relation entre le président Macron et le premier ministre Philippe semble être une des plus apaisées de la cinquième République. Pour autant les deux personnages sont assez différents l’un de l’autre et fonctionnent aussi de manière spécifique. Question de personnalité évidemment mais aussi question de statut et de rôle. En terme de jeu d’acteur, celui qu’interprète le président de la République est tout en affichage et en mise en scène ostentatoire de la suprématie de la fonction ; celui du Premier ministre est nettement plus en retenue et moins extraverti.

Il est faux de dire cependant qu’Edouard Philippe ne monte pas au front quand le canon tonne et que les obus des oppositions convergent vers le « Quartier général » (l’Elysée). Sa défense en béton lors des questions au gouvernement posées au plus fort de l’affaire Benalla (deuxième quinzaine de juillet 2017) a été plutôt unanimement saluée comme étant de qualité et pas du tout pusillanime. Mais, encore une fois, les statuts respectifs des deux plus hauts personnages de l’exécutif ne sont pas les mêmes : au PR le soin de présider, au PM le soin de gouverner, autrement dit de mettre en musique et en forme la volonté politique formulée par celui qui dispose de la légitimité électorale. La particularité de la Cinquième République, surtout depuis la dérive politique instaurée par le quinquennat et le calendrier électoral consensuellement organisé par les deux grands partis de gouvernement en 2002 : présidentielles et, un mois plus tard, législatives, fait que la seule véritable légitimité électorale qui prévaut est celle du président de la République élu au suffrage universel. De fait et mécaniquement, le premier ministre n’est même plus le « chef de la majorité parlementaire », il ne gouverne plus vraiment le groupe politique parlementaire majoritaire (si tant est qu’il l’ait vraiment fait : hormis Georges Pompidou entre 1965 et 1968, il n’existe guère d’autres exemples depuis lors). Edouard Philippe, subtil et fin politique, a intégré la différenciation des rôles et surtout la volonté du président de la République d’être plus que présent sur le devant de la scène. D’une certaine manière il fait de « l’enfer de Matignon » une sorte de « zone démilitarisée » bien plus calme que l’Elysée. Pour l’instant le premier ministre n’est pas du tout dans le rôle de fusible du chef de l’Etat susceptible de « griller » en cas de surchauffe politique et/ou sociale. Aussi parce que le président ne veut pas d’un tel « coupe-circuit » dans son ombre. Reste à savoir si, à l’approche des futures échéances électorales intermédiaires (d’abord les Européennes et surtout ensuite les Municipales) Edouard Philippe pourra continuer à « survoler » la scène politique française suffisamment haut pour ne pas être touché par un missile en provenance d’une des oppositions présidentielles. En tous les cas face à Laurent Wauquiez sur France 2 il a montré qu’il était équipé pour le combat politique rapproché et qu’en matière de ruse rhétorique et dialectique il a fort bien tenu face au chef de LR. Comme quoi la pratique de la boxe (Philippe) est aussi profitable que l’équitation (Wauquiez) pour tenir le coup sur un ring télévisé.