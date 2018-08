Cette histoire des idées qui nous fait (follement) percevoir la nature comme nécessairement bienveillante en France

Atlantico : Ne peut-on pas estimer que la vision de la nature est idéalisée en France, dans un sens d'une nature docile et pacifiée, qui serait bonne par essence ? Cette vision d'une nature bienveillante n'est-elle justement pas le signe d'un manque d'humilité, voir d'une méconnaissance ?

Bertrand Vergely : Depuis le XVIème siècle la France a développé quatre conceptions de la Nature.

La première est rabelaisienne et réside dans une vision généreuse où la Nature est aimée parce qu’elle est vue comme une mère nourricière bien illustrée par le salon de l’Agriculture, qualifié de plus grande ferme de France, qui rassemble chaque année hommes, produits de la terre et animaux. Toujours présente, cette conception constitue le fond de la relation de la France à la Nature et s’exprime à travers l’attachement que les Français peuvent avoir pour la vigne et le vin, la mer et le poisson, le gibier et la forêt, la campagne, le pain, les légumes, les fruits et la viande, la montagne et le fromage etc …

La seconde conception de la Nature est cartésienne et réside dans une vision mécanique où la Nature se ramène à l’intelligence que l’esprit peut découvrir dans les choses.

Si Rabelais apprécie la générosité de la Nature, Descartes apprécie l’ingéniosité de l’esprit humain capable de démêler sa complexité. Cette vision totalement intellectualisée exprime parfaitement la vision de l’âge classique avec les jardins à la Française où, toute trace de sauvagerie étant éliminée, la Nature plaît parce qu’elle est totalement humanisée, civilisée et socialisée. Par sa vision civilisée de la Nature la France fascine le monde qui vient par millions visiter Versailles. Reste que Descartes avec sa vision de la Nature comme machine a horrifié et continue d’horrifier les amoureux de la Nature et ses défenseurs, Descartes étant considéré comme le responsable de la domination moderne de la nature par la technique.

Troisième conception de la Nature, la conception rousseauiste. Si Descartes pense la Nature de façon insensible comme une machine, Rousseau la pense comme une grande âme hyper-sensible. Comme le classicisme Rousseau défend une vision humaine de la Nature. Mais, contre le classicisme, par humanisation de la Nature il n’entend pas la civilisation mais la sensibilité. D’où chez Rousseau le bon sauvage et non les jardins à la française comme modèle de vie naturelle, le bon sauvage désignant l’homme qui sait vivre simplement avec lui-même. Rousseau a pensé que la Nature étant humaine, l’humanité est naturelle. Il a vu de ce fait cette humanité s’exprimer chez les animaux et le peuple. Cette vision est aujourd’hui présente dans le projet de donner des droits aux animaux comme dans le fait de faire des réseaux sociaux, cette nouvelle image de l’expression populaire, le fondement de la démocratie.

La quatrième vision de la Nature enfin est bergsonienne et vitaliste. Bergson pensait que la Nature est un élan vital évoluant de façon de plus en plus créatrice. Dans notre postmodernité, quand il s’agit de penser le sens de la vie ainsi que la condition humaine c’est à cet élan créateur que l’on se rattache, l’homme étant vu comme venant d’une création afin de devenir lui-même un créateur.

Aujourd’hui où la question écologique est au centre de la vie politique et de l’inquiétude collective, on s’interroge. La vision qu’a la France de la Nature n’est-elle pas très idéaliste et cet idéalisme quelque peu arrogant n’explique-t-il pas la relation difficile entre écologie et politique ?

La France a une vision idéale de la Nature, c’est vrai, mais n’oublions pas que cet idéal a quatre visages et pas simplement un seul. Quand donc on parle de la vision française de la Nature il importe de se demander : laquelle ? On pense que la France est rousseauiste. Quand elle est révolutionnaire, certainement. Mais, fondamentalement, celle-ci a une vision rabelaisienne et cartésienne oscillant entre la fascination pour la maîtrise scientifique de la Nature et le souci rabelaisien de profiter des bonnes choses que celle-ci produit. La conception de Rousseau est-elle idéale ? Pas tellement. Derrière sa vision de la Nature comme humanité, bonté et sensibilité c’est surtout le tragique qui caractérise la Nature, humanité, bonté et sensibilité étant refoulées par la société. Du fait de son idéalité, cette vision est-elle arrogante et sans humilité ? Elle peut l’être. La position de Rousseau étant celle de la victime opprimée, elle peut déboucher sur la révolte qui se donne tous les droits au nom de la lutte contre l’oppression. On a pu s’en rendre compte à l’occasion de la lutte farouche des écologistes contre le projet de création d’un aéroport à Notre-Dame-des-Landes près de Nantes. Cet idéalisme intransigeant est-il propre à la France ? Non. L’écologiste rebelle luttant contre le système en estimant qu’il a tous les doits parce qu’il exprime la pureté de la Nature contre l’impureté du capitalisme et de la consommation est aujourd’hui une figure mondiale. Il y a des tensions entre écologie et politique. D’où viennent-elles ? Du manque d’humilité des écologistes ? Pas vraiment, mais plutôt d’une contradiction interne au mouvement écologique. On ne peut pas être à la fois contre le système et dans le système. Il faut choisir. On ne peut pas vouloir que l’écologie fasse de la politique et qu’elle soit en même temps contre le système. Quand on choisit de faire de la politique il faut savoir que celle-ci consistant à prendre le pouvoir et à diriger le monde, pour conquérir le pouvoir et le garder, elle sera nécessairement amenée à faire des compromis. Donc à ne pas être pure. Donc à décevoir les écologistes purs et durs. Quand à l’inverse on choisit d’être un écologiste, il faut savoir que l’écologie consistant à lutter pour préserver la Nature, cette lutte est incompatible avec la politique, le pouvoir et la gestion du pouvoir qui ne cessent de faire des compromis.