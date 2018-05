Cette dette écologique de la France qu’on agite alors que le concept et son calcul sont éminemment contestables

En 2012 ou 2013 le directeur général du WWF, alors Serge Orru,, lançait un cri d’alarme et enjoignait toutes les villes du monde à couper l’éclairage public pour « sauver la planète »… rien que ça !

Interrogé sur une chaine de radio, le journaliste lui fit remarquer que cela risquait de déstabiliser gravement les réseaux de transport d’énergie électrique, il répondit fièrement que cela était sans importance au regard de l’importance des enjeux.

Serge Orru mis à la porte du WWF, je pensais que ce genre de déclaration ne serait plus de saison, d’autant plus que Philippe Germa, nouveau directeur, n’aurait probablement pas cautionné de telles niaiseries Que nenni !

Je recevais le 4 mai un message, signé du nouveau directeur Pascal Cantin, renouvelant la manœuvre assorti de l’inévitable demande de fonds pour enfin sauver la planète.

« Samedi 24 mars 2018, c’est le jour d’EarthHour,(sic) la plus grande mobilisation citoyenne pour la planète organisée par le WWF ! A cette occasion, plusieurs millions de personnes éteindront leurs lumières et des milliers de monuments iconiques(sic) seront plongés dans le noir »

Il y cependant du nouveau : nous aurions déjà consommé toutes les ressources disponibles de la planète, donc nous courons à l’abîme. Solution : soit une deuxième planète (laquelle ?) soit une réduction drastique notre consommation (comment ?) .

Ce type de déclaration a bien évidemment pour but d’affoler les populations, de susciter des dons et d’alimenter les médias qui reprennent en boucle ces déclarations et justifier l’extension du rayon d’action des règlementations… de préférence mondiales.

Or ceci ne résiste pas à l’observation des faits : prenons un peu de recul et considérons les évolutions démographiques et économiques depuis 1850.

- La population mondiale a connu une croissance remarquable passant d’environ 1,3 milliard en 1850 à 7 milliards soit une multiplication par plus de 5. En bonne logique malthusienne on aurait pu s’attendre à une pénurie de matières premières et de nourriture et à une réduction correspondante du niveau de vie de chacun d’entre nous.

- L’abondance est au rendez-vous que l’on peut mesurer par l’évolution des prix des ressources (Commodity Price Index) en examinant les statistiques publiées depuis sa création par l’hebdomadaire britannique The Economist . Cet indice évolutif prend en compte 25 produits importants dont l’aluminium, le cuivre, les céréales, le café, le caoutchouc, le sucre, le soja. Sur la base 100 en 1850 les prix en dollar constant sont tombés à 20 en 2004 sans évolution significative juqu’à aujourd’hui

- La consommation de chaque humain a connu une croissance remarquable depuis 1850 : elle a été multipliée par environ un facteur 10 dans les pays développés et même les habitants des pays pauvres ont connu et connaissent une hausse importante de leur niveau de vie puisque le prix réel des produits a baissé d’environ 70%