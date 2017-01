Cette décision si tentante à laquelle Donald Trump devra résister s’il ne veut pas limiter drastiquement la capacité de son administration à légiférer

Atlantico : Bien que le Sénat et la Chambre des représentants soient aux mains des Républicains, et donc a priori favorables aux propositions de lois pouvant être introduites par Donald Trump à partir du 20 janvier, de quels outils juridiques le Congrès américain dispose-t-il pour limiter le pouvoir exécutif du président ? Qu'en est-il tout particulièrement du Congressional Review Act ?

Jean-Eric Branaa : Le CRA a été adopté en 1996, poussée par Newt Gingrich qui était alors président de la Chambre des représentants, dans une loi plus générale appelée "Contrat avec l’Amérique". Le pouvoir exécutif, par l’intermédiaire des agences gouvernementales, peut adapter des lois votées par le Congrès.

Seulement, l’ensemble de ces adaptations prennent le plus souvent un caractère règlementaire et beaucoup de parlementaires s‘étaient alors émus que cette extension échappe au contrôle du Congrès. Celui-ci a alors décidé d’inventer un outil lui permettant d’exercer un contrôle, voire de revenir sur l’adaptation, la règle, le décret ou tout autre altération apportée à une loi qui a été votée par les représentants du peuple. Le besoin est né suite à l’intervention de la Cour Suprême qui avait invalidé en 1983 une autre procédure, qui avait été utilisée pendant des années : il suffisait alors à une seule Chambre de se prononcer contre la règlementation qui déplaisait pour qu’elle soit aussitôt annulée.

Concrètement, le Congrès vote une "motion de désaccord" en vertu du CRA, qui doit être votée par les deux Chambres. Dès lors, elle s’impose et annule le texte incriminé, sauf si le président appose son véto. Il faut obtenir une super-majorité des deux-tiers dans chaque Chambre pour surmonter un véto. En cas d’impossibilité de trouver une telle majorité, il ne reste plus que la solution de proposer une nouvelle loi, qui corrigera les effets non-désirés de la réglementation que les parlementaires veulent faire annuler. Mais l’adoption d’une loi ne se fait pas en quelques jours : c’est une procédure longue et complexe et qui peut être repoussée aux calanques grecques grâce à un pouvoir que détient le Sénat : le filibuster, une procédure d’obstruction parlementaire qui consiste à bloquer tous le débats en prenant la parole et en n’arrêtant plus de parler. Le CRA a créé une période de 60 jours ouvrables pendant lesquels le Congrès peut utiliser une procédure accélérée pour annuler des règlements modifiant les lois qu’il a adoptées. Il n’a besoin que d’une majorité simple pour cela. Et, dans ce délai, il n’est pas possible d’avoir recours au filibuster. Le président peut toujours, toutefois, opposer son véto.

Quel impact ces garde-fous juridiques peuvent-ils avoir sur le mandat de Donald Trump ? Dans quelle mesure peuvent-ils affaiblir la présidence de ce dernier ?

Dans un premier temps, cet arsenal juridique va surtout permettre d’accélérer l’annulation de plusieurs dispositions adoptées par l’administration démocrate. Comme on prend en compte les jours ouvrables, c’est-à-dire en réalité les jours pendant lesquels le Congrès a siégé, le nouveau Congrès pourra techniquement remonter jusqu’au mois de juin 2016. Cela fait un total de 150 règlementations et décrets qui pourraient être annulés. Cela aura un impact fort pour montrer la détermination de cette nouvelle administration et la diligence avec laquelle elle règle certains dossiers parmi les plus urgents. L’important est que cela se voit.

Dans le cas des relations entre Donald Trump et son Congrès, on peut aussi voir une autre utilisation du CRA : tous les président américains ont eu recours aux décrets et textes règlementaires pour adapter les lois votées par le Congrès. Ce faisant, ils ont souvent été trop loin, créant véritablement du droit et se passant donc outrageusement de la permission du Congrès pour le faire. Un véritablement déni de droit aux yeux du Congrès qui voit là surtout un exécutif qui outrepasse ses pouvoirs. Donald Trump n’échappera certainement pas à cette règle, dès qu’il aura perçu que le rythme du Congrès est beaucoup plus lent que ce qu’il souhaiterait. Le CRA pourrait alors devenir un outil qui empêcherait le président d’agir à sa guise et dans de très nombreux secteurs. Les parlementaires l’obligeraient donc à passer par leur intermédiaire pour régler jusqu’aux moindres détails des lois qu’il espère pouvoir faire adopter.