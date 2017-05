Cette cruelle pénurie de capitaux Made in France que révèle l'affaire du rachat des chantiers de Saint-Nazaire

Plus on cache, mieux c’est. Les filles nues, ou à moitié nues c’est très monotone.

La migration des Bangaldeshis vers l'Europe préfigure les migrations de l'avenir provoquées par des causes écologiques et démographiques avant tout, et facilitées par les désordres politiques du monde.

Si on veut relancer notre économie, il faut sortir des discours simplistes sur l'inversion de la courbe du chômage et se tourner de toute urgence vers les exigences de formation que demande la situation présente..

Cela n’a pas été le moindre paradoxe de la campagne présidentielle que l’Europe et l’Allemagne faisaient l’objet d’un rejet par le plus grande nombre des candidats, les « petits » sans doute mais surtout, avec une virulence sans pareille, par les candidats M. Le Pen et J.-L. Mélenchon. Au final c’est le candidat le plus européen et le plus proche de l’Allemagne, E. Macron, qui l’a largement emporté.