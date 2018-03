Cet incroyable machisme qui a transformé la journée des droits des femmes en fête des femmes

Toutes les femmes seraient identiques. C'est bien connu : LA femme est sensible, LA femme est plus apte à s'occuper du foyer, LA femme adore le shopping, etc. Le 8 mars serait donc sa journée, la seule sur 365. Elle pourra se reposer, ne pas faire le ménage et… faire du shopping. On pourra même lui offrir un cadeau. Car pour certains, le 8 mars serait "La fête de la femme". C'est la deuxième perle.

Nous aurons ainsi encore droit cette année à un florilège de "Bonne fête" ou "Joyeuse fête à toutes les femmes !", comme pour Noël, l’Aïd, la Saint-Valentin ou la fête des mères.

Je suppose que les femmes à qui cette journée est destinée, celles qui sont discriminées en raison de leur sexe et dont les droits sont bafoués, sont ravies de savoir qu’on leur souhaite bonne fête.

Ces formulations, au-delà d'être fausses, sont machistes. En réalité, le 8 mars est la "Journée internationale des droits des femmes". La différence est de taille. Elle est même opposée aux deux autres. Cette journée, reconnue par l'ONU en 1977, s'inspire des luttes des ouvrières et des suffragettes du début du XXe siècle pour leurs droits. C'est une journée pour informer, interpeller, sensibiliser les citoyens sur les inégalités et les discriminations que vivent encore les femmes aujourd’hui (emploi, salaire, traditions patriarcales, oppressions religieuses, harcèlement sexuel, tâches ménagères, etc.).

Cette journée d'information et de sensibilisation pour les droits des femmes transformée en "Fête de la femme" détourne l’objectif du 8 mars à l'avantage du machisme et du patriarcat, notamment dans les pays où religion et traditions sont fortement ancrées. Il y a quelques années par exemple, sur une chaîne publique de la télévision algérienne, j'avais vu affiché en grand sur l'écran "Bonne fête de la femme", avec un joli bouquet de roses rouges. Les femmes sur le plateau avaient chacune un bouquet de fleurs devant elles. Comme c’est charmant et mignon. Chacune y allait de son discours conservateur : valoriser le rôle central de la femme dans la cellule familiale, faire le nécessaire pour mieux accompagner les femmes dans leur rôle de mère, "la femme est un bijou à l’extérieur et un trésor à l’intérieur", etc. Mais rien ne fut dit concernant les difficultés des Algériennes qui désirent jouer au football en club, ou bien les inégalités sexistes inscrites dans les lois, la montée du conservatisme concernant le corps des femmes qui doit être de plus en plus caché, le harcèlement de rue, ou même encore le droit à l’IVG, la contraception, le mythe de la virginité au mariage, les difficultés d’accès à certains emplois en raison de leur sexe, et tant d'autres sujets.

Offrir un bouquet de fleurs ou un cadeau aux femmes (une machine à laver, une trousse de maquillage, un joli fer à repasser ?) comme si c’était la Saint-Valentin est le meilleur moyen de détourner la raison d’être de cette journée et de maintenir l’inégalité des droits.