Cet étrange silence (aveuglement ?) d’Emmanuel Macron sur la tempête européenne qui vient

Atlantico : Après une visite au Luxembourg sur la thématique européenne ce jeudi 6 septembre, et une rencontre avec Angela Merkel ce vendredi à Marseille, Emmanuel Macron place sa rentrée politique sous le signe de son projet pour l'Union européenne. Cependant, comment évaluer cette ambition affichée par le président français dans le contexte politique actuel du continent ? Ne peut-on pas y percevoir une tentative de faire subsister une approche qui n'existe plus réellement auprès des électeurs européens ?

Rémi Bourgeot : Le projet européen d’Emmanuel Macron est certes confronté à la montée généralisée des populismes européens, mais surtout, dans le fond, à la vision différente de la coopération européenne que soutient Berlin.

Au lendemain de son élection, dominait l’idée que le couple franco-allemand allait renaître, après un quart de siècle en pointillés, pour imposer une vision commune de l’intégration européenne. On n’allait pas, pour autant, à l’époque jusqu’à évoquer l’idée d’une communauté de pensée progressiste entre « En Marche ! » et la CDU, qui serait à même d’exorciser le spectre populiste. Il semble que l’invocation de ce progressisme hybride, révélant un dynamisme sémantique certain, ait été nourri par l’éloignement de l’horizon d’un accord conséquent sur le plan plus terre à terre des constructions budgétaires.

Il s’agissait en premier lieu de la réforme de la zone euro, qui devait aller, même partiellement, vers une sorte d’union fiscale, au moyen d’un budget commun significatif, d’un ministre des Finances de l’union monétaire, et d’un véritable renforcement de l’union bancaire. Ces projets étaient en réalité considérés en Allemagne comme inacceptables voire tabous d’un point de vue électoral. Wolfgang Schäuble, alors ministre des Finances, avait opposé à ces projets une fin de non-recevoir dès le lendemain de l’élection d’Emmanuel Macron, pour qui il avait pourtant affiché la plus grande sympathie lorsque celui-ci était ministre de François Hollande. A condition de se tenir au courant de l’état des débats outre-Rhin, ces projets ne pouvaient qu’apparaître hors de portée… Comme, a fortiori l’idée que l’Allemagne s’apprêtât, sans même négocier, à récompenser les « transformations » structurelles françaises par un grand bond en avant dans le fédéralisme budgétaire.

L’idée d’englober la CDU et la quasi-totalité des partis traditionnels du continent au sein d’une dynamique européenne commune sous le sceau du progressisme pose dans tous les cas un problème sémantique qui handicape le débat aussi bien entre Etats, sur des enjeux complexes, que sur les scènes politiques nationales.

Si le cœur des projets d’Emmanuel Macron, à savoir la réforme de la zone euro, sont finalement incompatibles avec la ligne de la CDU en Allemagne, les populistes italiens y ont pour leur part apporté leur soutien, comme la plupart des courants politiques italiens, naturellement favorables à tout projet d’union fiscale avec le reste de l’union monétaire. Ainsi, la notion d’axe progressiste n’est pas validée par l’examen du positionnement sur les réformes qui sont pourtant au centre des propositions du Président de la République, dans un sens comme dans l’autre… Sur les sujets monétaires, la principale ligne de fracture relève toujours de l’opposition entre le nord et le sud de la zone.

L’idée consistant à assimiler les partis traditionnels du continent à une position unique, à savoir l’opposition au populisme, pose le problème de l’organisation du débat en démocratie libérale, dont le principe même repose sur l’opposition entre diverses options acceptables en vue de décisions équilibrées à terme. L’opposition au populisme ne constitue pas un projet politique en tant que tel et ne permet pas de dépasser les visions antagonistes des divers Etats sur des sujets cruciaux. On assiste à l’affirmation d’intérêts nationaux au sein de l’Union européenne qui nécessiteraient un jeu de rééquilibrage, en reconnaissant les oppositions lorsqu’elles existent.

Quels sont les écueils politiques auxquels Emmanuel Macron doit faire face ? Comment analyser la décision d'Angela Merkel de soutenir Manfred Weber, de la CSU, pour prendre la tête de la Commission européenne au lendemain des prochaines européennes ?

Le concept d’un axe franco-allemand progressiste défendant un projet commun face au populisme offre un certain décalage avec la réalité politique de nos deux pays. La réalité politique à laquelle est confrontée Angela Merkel, en particulier, est celle d’une crise politique historique qui se traduit non seulement par l’envolée de l’AfD, mais aussi par des tensions extrêmes au sein du bloc conservateur CDU-CSU sur la question de l’immigration. Cette situation l’amène, pour conserver la fonction qu’elle occupe depuis treize ans, à effectuer un virage vers son aile droite, tout en continuant à se différencier du style qu’affiche la CSU de Markus Söder, Ministre-Président de Bavière, pour reconquérir son propre électorat face à l’AfD.