Cet élément largement oublié dans les explications sur la valorisation de 1000 milliards de dollars d’Apple

Atlantico : La semaine dernière, Apple est devenue la première entreprise du monde à atteindre une valorisation supérieure à 1 000 milliards de dollars. A première vue, tout réussit au géant américain qui a réalisé, fin 2017, le meilleur trimestre de son histoire enregistrant 20 milliards de bénéfices. Mais derrière les ventes record, un élément explique cette valorisation. Les sociétés, comme Apple, comme le montre un graphique réalisé par l’économiste Gabriel Zucman, épargnent une grande partie de leurs fonds dans des pays à fiscalité privilégiée comme l’Irlande, le Luxembourg, la Suisse ou les Bermudes. Quel impact l’épargne massive d’Apple dans ces paradis fiscaux a-t-il eu sur la valorisation de l’entreprise ?

Michel Ruimy : Apple est l’entreprise de toutes les démesures. En effet, la plus grosse capitalisation boursière du monde détient le plus gros portefeuille de titres placé dans les paradis fiscaux, dépassant le Produit intérieur brut de la Grèce ou de la Finlande. Elle affiche des taux de marge brut élevé, autour de 40% par smartphone vendu et n’a quasiment pas payé d’impôt sur les liquidités générées par ses activités à l’étranger entre 2003 et 2014… alors que l’impôt sur les sociétés en Irlande, déjà très bas, est de 12,5% et qu’aux Etats-Unis-Unis, il était de l’ordre de 35%.

Pour y arriver, après avoir bénéficié de niches fiscales en Irlande jusqu’en 2015, Apple a alors utilisé le paradis fiscal britannique de Jersey pour appliquer sa stratégie d’optimisation fiscale qui consiste à délocaliser des charges déductibles de l’impôt dans un pays à forte fiscalité et à transférer un maximum de produits dans un pays à la fiscalité faible. Cette planification fiscale lui a permis d’accumuler, au cours des années, une trésorerie de près de 270 milliards de dollars, soit environ 230 milliards d’euros, de liquidités à l’étranger.

Mais, la localisation de ces liquidités à l’étranger (90% de sa trésorerie) est un problème majeur pour Apple. En effet, même si ce groupe est en bonne santé financière, l’entreprise était dans l’obligation de continuer à emprunter pour rémunérer ses actionnaires puisque le rapatriement de ses capitaux aux États-Unis lui aurait coûté très cher, au plan fiscal et que le programme de rémunération des actionnaires et de rachat d’actions, engagé par Apple à partir de 2012, prévoit de reverser à ses actionnaires près de 450 milliards USD entre 2012 et 2020.

Pourtant, cette politique de redistribution s’est accélérée, ces derniers mois, notamment grâce à la réforme fiscale de l’administration Trump, votée en décembre dernier, qui est particulièrement favorable aux multinationales ayant des capitaux à l’étranger. L’impôt sur les sociétés a été ramené de 35% à 21% mais surtout les profits délocalisés qui seront rapatriés seront imposés forfaitairement (15,5% pour le cash). Ainsi, à la faveur de la nouvelle législation américaine, le groupe a annoncé, au début de cette année, qu’il allait débourser environ 40 milliards de dollars d’impôts pour rapatrier progressivement les quelques 270 milliards de dollars placés à l’étranger.

Une aubaine qui a profité à ses actionnaires. En effet, le groupe a racheté ses actions pour contrer l’effet de dilution lié à l’arrivée de nouvelles actions sur le marché suite à l’exercice de stock-options par ses salariés. Ceci a revalorisé fortement l’action Apple.

Cette stratégie n’est pas nouvelle et n’est pas l’apanage unique d’Apple. Rappelons pour mémoire, que Warren Buffet, l’une des plus grosses fortunes du monde, avait annoncé, en son temps, que les activités de son groupe avaient permis de dégager 36 milliards de bénéfice en 2017 et qu’à ce chiffre, il fallait finalement ajouter 29 milliards grâce aux différents avantages tirés de la réforme fiscale.

Les bons résultats de l’entreprise au cours des derniers trimestres et la demande des investisseurs pour ce titre ont poussé, au final, l’action Apple à plus de 200 dollars et la capitalisation boursière du groupe à plus de 1 000 milliards de dollars.