"Cet autre amour" : L'amour dans ce qu'il a de plus mystérieux

LIVRE

CET AUTRE AMOUR

de Dominique Dyens

Ed. Robert Laffont

RECOMMANDATION : BON

THEME

A la suite d'un choc émotionnel violent, la narratrice est victime d'un stress post-traumatique. Un mal-être s'installe au plus profond d'elle-même. Observant les effets bénéfiques d'une thérapie menée par son mari, elle décide de consulter un psychanalyste, après avoir un temps refusé l'idée. Tout commencera ici, dans un cabinet de consultations. La naissance d'un amour, interdit de surcroît, qui lui échappera complètement. Confusion des sentiments, élans incontrôlés, envers cet homme dont elle ne sait rien mais dont elle veut tout.

.

POINTS FORTS

Dominique Dyens sait parler d'amour, c'est une évidence. Elle décortique avec minutie l'évolution d'une passion dévorante et obsessionnelle.

Puissance des mots et force des émotions, un très bel hommage à la psychanalyse à travers l'analyse du "Transfert", lien d'amour qui unit le patient à son psychanalyste.

Pendant deux longues années, peut-être davantage, l’analysante a mené une double vie, c’est-à-dire fragmentée, divisée entre une vie conjugale heureuse, ouverte au regard des autres, et une vie intime, secrète, qui a puisé son inspiration dans les profondeurs de son inconscient. Cette femme est tombée dans ce qu’elle nomme elle-même une quatrième dimension affective, qui oscille sans cesse entre irrationalité et lucidité. Celle d’un amour impossible. Cet autre amour, comme elle aime à le répéter. Le lecteur est rapidement emporté au cœur de l’intime, dans une sorte de relation privilégiée entre la narratrice et lui.

Une situation peu banale et mal définie pour qui n'est pas du milieu de la psychanalyse. Le transfert que fait la narratrice envers son psychanalyste symbolise tout l'enjeu de ce roman. Ce livre n'a pas vocation à être un documentaire sur la psychanalyse. Il ne détaille pas sous toutes ses coutures les tenants et les aboutissants de ce qu'est une cure analytique. Il aborde néanmoins avec justesse la complexité d'une relation amoureuse interdite et mal identifiée, et de ce qu'implique pour les deux parties un travail analytique.

Toutefois, au-delà du sujet initial, on perçoit en filigrane tout un questionnement autour de l'écriture et du travail de romancier. C'est un thème qui revient fréquemment dans l'histoire, la narratrice étant elle-même écrivaine. Qui plus est, des références aux précédents romans de Dominique Dyens ponctuent la narration. On se demande alors inévitablement : quelle est la part d'autobiographie mise dans cette fiction ? Les motivations de la narratrice, qui ont permis d'aboutir à la création du roman, sont-elles les mêmes pour l'auteure ? Ces questions resteront en suspens

Certains personnages ne sont nommés que par une lettre alphabétique. C’est peut-être une façon de les protéger. Mais ils sont là. Ils existent même s’ils ne portent pas de prénom. Le mari de la narratrice porte l’initiale M, comme mari mais aussi comme l’injonction du verbe aimer. Chacun peut ainsi librement s’approprier les personnages. Quant au psychanalyste, il cesse d’être « il » et devient « vous » dès que prend naissance la relation amoureuse.