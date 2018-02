Césarienne : plus de risque d'obésité et d'asthme pour l'enfant ; Sclérose en plaques : les hommes moins à risque grâce à la testostérone

Sclérose en plaques : les hommes moins à risque grâce à la testostérone

Des chercheurs ont identifié un mécanisme expliquant que les hommes soient moins touchés que les femmes par la sclérose en plaques (SEP) : chez la souris, la testostérone stimule la cytokine IL-33, qui protège de la SEP. Cette molécule offre donc une piste de traitement pour les femmes souffrant de cette maladie invalidante.

Césarienne : plus de risque d'obésité et d'asthme pour l'enfant

Des chercheurs de l'université d'Edimbourg ont passé en revue les données de 80 études, correspondant à 29 millions de naissances. Ils montrent que la césarienne accroît le risque d'asthme et d'obésité chez l'enfant et de complications lors d'une grossesse ultérieure pour la mère.

Sommeil : les enfants dorment un peu moins les nuits de pleine lune

Les enfants ne sont pas plus actifs à la pleine Lune qu'à la nouvelle Lune. Cependant, d'après une étude portant sur plus de 5.800 enfants vivant dans différents pays du monde, ils dormiraient cinq minutes de moins les nuits de pleine lune.

Les bienfaits du pamplemousse

Consommé tel quel ou en salade, le pamplemousse est un agrume peu calorique et riche en antioxydants, en fibres, en minéraux et en eau. Ces qualités nutritionnelles lui confèrent de nombreux atouts pour la santé.

Peut-on boire de la neige ?

Consommer la neige, c'est tentant. Au ski, on se dépense, on transpire et on se déshydrate. Entouré de toute cette eau solide, il est parfois difficile de résister. Alors, peut-on boire de la neige sans risque ?