Ces trottinettes électriques connectées qui pourraient révolutionner les transports urbains… enfin peut-être

Atlantico : Ces moyens de transport représentent-ils un danger pour les piétons ? Si oui, pourquoi ?

Stéphanie Vincent-Geslin : Ces nouveaux véhicules sont attrayants et rapides. Ils partagent le même espace que d’autres usagers moins rapides : les autres piétons qui peuvent de fait se sentir en danger, surtout les plus vulnérables d’entre eux, les enfants, les personnes âgées, et plus largement les personnes à mobilité réduite. Peu habitués à ces nouveaux modes de transports, tous les usagers - piétons, autres usagers des modes doux mais aussi conducteurs de ces véhicules, peuvent avoir des réactions de peur, potentiellement dangereuses (arrêt brutal sur la route, changement de direction sans regarder, etc.) car susceptibles d’entrainer une collision.

Est-ce que l'utilisation de ces véhicules motorisés doit être encadrée ?

Comme toute innovation de transport, celle-ci nécessite que les différents usagers s’y accoutument, et ce faisant, mettent en place des codes et des règles dans les usages. Ces codes et ces règles peuvent être implicites, simples conventions entre les usagers, ou bien règlementaires. Il semble assez clair cependant qu’un partage des espaces de circulation soit nécessaire, du fait de la grande différence de vitesse de circulation entre ces véhicules et les piétons. de la meme manière que l’on a séparé les voies cyclables des voies de circulation routière pour protéger les usagers les plus vulnérables, les cyclistes!

Est-ce que ce nouveau mode de transport peut révolutionner notre manière de se déplacer ? Cette technologie apporte-t-elle réellement quelque chose de nouveau ?

Révolutionner est un peu fort ! Il ne faut pas imaginer que ce mode de transport viendra supplanter tous les autres et remplacer la voiture! En revanche, il apporte quelque chose de nouveau et d’intéressant dans le cocktail transport c’est-à-dire dans la palette des modes de transport disponible, en proposant une alternative plus rapide à la marche en ville…

Les trottinettes électriques en libre-service ont-elles un avenir en France ?

Pourquoi pas ! A la manière des vélo en libre service, elles pourraient occuper un chainon de la mobilité urbaine en venant compléter l’offre de transport urbain!