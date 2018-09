Ces secteurs où les chances de trouver un emploi en traversant la rue existent

Un job ? « Je traverse la rue et je vous en trouve ». On ne peut pas tout à fait donner tort au président de la République. Mais attention à dire toute la vérité.

Cela dit, la France n’est ni le Canada où la recherche d’emploi ne dure pas une semaine, ni l’Australie où le jeune Français est alpagué dès sa descente d’avion.

La France est encore un pays où le chômage officiel flirte avec les 10%. On est plus près de l’Italie ou de l’Espagne que de l’Allemagne. A côté de ça, il existe près d’un million d’emplois qui ne trouve pas preneur.

On en connaît les raisons majeures : problème de formation, problème de mobilité, problème de rémunération…

Tout le monde grogne, à commencer par les chefs d’entreprise.

Malgré ce taux de chômage autour de 9%, beaucoup le disent haut et fort, ils ont des difficultés à embaucher comme ils le voudraient.

L’enquête annuelle “Besoins en main-d’œuvre” de Pôle emploi rapporte que cette tendance des entreprises à connaître des difficultés d’embauches est même en forte hausse : 44,4% des entreprises, par rapport à 37,5% d’entre elles en 2017 partagent ce problème. Et au delà du fort taux de chômage et des dépenses sociales qui vont avec, c’est notre potentiel de croissance qui est touché. D’où les réformes sur le monde de l’apprentissage et de la formation, afin d’améliorer l’adéquation entre offre et demande de travail, principale raison évoquée par les professionnels du recrutement.

Parmi les pans de l’économie encore en sous-embauche, on retrouve les secteurs de services, qui emploient beaucoup de personnes, particulièrement chez les peu qualifiés.

Les services à la personne ont de gros besoins, mais éprouvent aujourd’hui des difficultés à pourvoir certains postes, on retrouve dedans beaucoup d’aides à domicile. Pour les professionnels, la difficulté de recrutement s’explique par des contraintes sectorielles : une majorité des emplois à pourvoir est en horaires décalés ou durant le weekend, ce sont des postes assez physiques alors que la moyenne d’âge dans cette profession est plus élevée qu’ailleurs (46 ans contre 41 ans pour l'ensemble de la population active). Enfin, les conventions collectives qui fixent les tarifs horaires ne permettent pas aux entreprises d’attirer suffisamment de main d’œuvre. Les entreprises se sont pas en mesure de se démarquer rendant l’offre d’emploi pas assez attractive.

Transport et logistique. Oui, le secteur profite à plein de la bonne santé du commerce en ligne. Ici, les manutentionnaires ou les chauffeurs routiers sont recherchés et pas forcément diplômés, la formation s’effectuant pour beaucoup d’entreprises en interne. Seul hic : beaucoup de temps partiels qui réduit le spectre des potentiels candidats.

Dans la restauration, c’est surtout dans les cuisines où se concentrent les difficultés de recrutement et les professionnels pointent un manque de cuisiniers diplômés. Et en restauration plus particulièrement, ce sont le bouche à oreille ou les petites annonces sur internet qui fonctionnent mieux que Pôle Emploi.