Ces millions de chômeurs que l’hexagone aurait pu éviter depuis 35 ans : contexte mondial ou gouvernements successifs, à qui la faute ?

Atlantico : La France est frappée par un chômage conséquent depuis les début des années 80, atteignant un niveau moyen de 8.7% entre les années 1983 et 2016. Quelles sont les principales causes de ce chômage endémique, entre "offre" et demande", qui touche le pays ? Qu'est ce qui est véritablement spécifique au cas français ?

Eric Heyer : si effectivement il y a un chômage de masse depuis vingt ans, et qui se situe en moyenne aux alentours de 8,5, il a tout de même varié au cours du temps. Il a augmenté en période de ralentissement économique, et a également baissé lors de période de reprise d’activité. Il y a donc bien un lien très fort entre le chômage, et la croissance économique. Ce qui est notable, c’est que pendant des années le chômage a plus augmenté en période de récession qu’il n’a augmenté en période de reprise d’activité économique.

C’est pour cela qu’il y avait une tendance à la hausse au cours d’un cycle complet. Ce qu’on peut noter tout de même, et de façon assez favorable, c’est que depuis la fin des années 90, les périodes d’augmentations du chômage sont plus que compensée par les périodes de baisse de chômage. Juste avant la cris économique, le chômage est descendu en-dessous des 7%. Il y avait une possibilité que, même sans grosse croissance économique, de faire baisser le chômage avec notre réglementation qui est celle des 35h, du code du travail etc. Pourvu qu’on ait 2% de croissance économique, le chômage peut baisser assez rapidement ; un point par an, sans créer pour autant de tensions inflationnistes. Le problème, c’est qu’il y a eu la crise économique, et donc un ralentissement de la croissance, et le chômage est reparti à la hausse. A cela, je tiens à ajouter deux caractéristiques de la France : sa productivité élevée et sa population active élevée. Ces deux éléments-là nécessitent beaucoup plus de croissance que dans les autres pays pour faire baisser le chômage. Le problème semble plus être, d’un point de vue macroéconomique, comment mettre la France sur des rails de croissance dynamiques, plutôt que la réforme des marchés du travail.

Philippe Crevel : Depuis plus de 33 ans, le chômage mine la société française. Nous n’avons jamais réussi à retrouver, une seule fois, le plein emploi. Aujourd’hui, le taux de chômage est de 10 % quand il est de 3,9 % en Allemagne, de 4,5 % aux Etats-Unis, de 4,6 % au Royaume-Uni ou de 5,3 % aux Pays-Bas.

Malgré cet échec cuisant, les gouvernements qu’il soit de droite ou de gauche n’ont jamais réellement changé de politique. Il y a eu des ajustements mais jamais de remise en cause. Il y a toujours eu une myopie sur ce sujet, une absence de courage. Il faut bien comprendre que le chômage, c’est comme l’enfer, c’est les autres.

Les principes de base de la politique de l’emploi sont simples. Le demandeur d’emploi est une victime, victime de l’incurie et de la méchanceté de son patron. Il est une victime de la société, des étrangers, de la crise qu’il faut donc bien indemniser ce qui n’empêche pas de le considérer comme un pestiféré. C’est ainsi que d’un côté il y a les insiders protégés dans leurs statuts (fonction publique, CDI dans les grandes entreprises) et les outsiders qui sont descendus du cheval.