Ces mille et un sous-titres des vœux présidentiels

On aurait tort de ne voir dans les vœux adressés aux Français par Emmanuel Macron le 31 décembre qu’un pur exercice de forme. Si, dans la forme, les codes du rituel républicain ont pris le dessus sur l’innovation, le fond s’est révélé nettement plus intéressant. Parmi tous les moments de ce discours qui mériteraient une analyse, l’appel à la mobilisation des Français pour prendre leur part à la « cohésion sociale » a retenu notre attention et celle de la communauté POP by BVA : « Demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour le pays et au-delà de votre quotidien, de votre vie, parfois de ses difficultés, dites-vous toujours que vous appartenez à un collectif plus fort, plus grand que vous : la Nation française.

(…) Dites-vous à chaque instant que vous avez quelque chose à faire pour la Nation ».

Cette exhortation aux Français prend sa source dans la phrase mythique prononcée par John Fitzgerald Kennedy, lors de son discours inaugural du vendredi 20 janvier 1961. Elle identifie dans notre imaginaire le jeune président américain et son élan, symbole d’une génération. Elle appartient à la catégorie des énoncés politiques ayant un statut à part : on ne peut les imiter ou les copier, ils n’appartiennent qu’à ceux qui les ont prononcé originellement. « En même temps » ou « et de gauche et de droite » auront sans doute un jour ce statut pour Emmanuel Macron.

La référence au propos de JFK évoque un élément clef de la philosophie politique du macronisme : le dépassement de soi dans un « grand projet » au service du collectif est un élément central du discours présidentiel. Mais en relisant le texte de ces vœux, on voit que l’emprunt d’une citation à son illustre auteur est en léger décalage, comme si Emmanuel Macron avait souhaité « macroniser » le propos kennédien. Pour le comprendre, commençons par reprendre la citation de JFK dans son intégralité : « Ainsi, mes chers compatriotes américains : ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais bien ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Le spectateur ou lecteur attentif des vœux présidentiels aura sans doute remarqué un petit détail…Vous aussi ? Cherchez bien…

Eh bien, il manque le début de cette citation mythique… ! Cette absence est curieuse car les deux moments de la phrase de JFK se seraient prêtés à merveille au « en même temps »… Sans doute qu’Emmanuel Macron n’a pas voulu faire un clin d’œil trop appuyé au mythe. En diluant la citation de départ, elle est mieux mise en exergue, elle en devient plus intrigante et intéressante encore. Mais on peut voir dans cette absence une dimension plus politique : transposée dans la France de 2018, le début de la phrase mythique de JFK (« Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous ») prend un sens plus ambigu, plus « polysémique » comme disent les spécialistes du langage. Elle peut même devenir évocatrice d’un abandon des Français à leur sort, en complète contradiction avec la cérémonie des vœux. Cela aurait pu résonner « président des riches », « libéral », et prêter le flanc à une polémique.