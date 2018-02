Ces liens qui ne cessent de s’approfondir entre Israël et ses anciens ennemis arabes

Atlantico : Selon plusieurs rapports qui ont pu être relayés par le Washington Post, des frappes aériennes auraient été menées au nord Sinaï contre des positions djihadistes par l'armée israélienne, en coordination avec les autorités égyptiennes. Une coopération qui semble rimer avec les liens toujours plus étroits entre Israël et l'Arabie Saoudite, notamment dans leur volonté commune de s'opposer à l'Iran. Quelle est la nature de ses liens, et comment les expliquer ? Quelle est l'implication des Etats Unis ?

Roland Lombardi : Il faut tout d’abord noter que dès hier, dimanche, les autorités militaires égyptiennes ont démenti officiellement ces informations reprises par divers médias américains selon lesquelles des drones, des avions de chasse et des hélicoptères de combat israéliens auraient lancé plus d’une centaine d’attaques aériennes contre des terroristes de l’État islamique dans le Sinaï, afin d’aider le Caire à faire face à l’insurrection djihadiste dans la péninsule. Mais ne soyons pas dupes : la coopération militaire israélo-égyptienne dans le Sinaï, comme ailleurs, est un secret de polichinelle et elle est bien réelle. Quel qu’en soit son niveau, pour ma part, les faits relayés par le Washington Post ne m’étonnent guère…

Vous savez, en relations internationales, les choses les plus sérieuses et les plus importantes se font le plus souvent dans les coulisses… Et au Moyen-Orient plus qu’ailleurs…

Depuis sa création, et loin de la vision manichéenne et bien naïve de certains, il faut bien avoir à l’esprit que l’Etat hébreu a entretenu des relations commerciales mais aussi diplomatiques très discrètes pour ne pas dire secrètes avec un certain nombre de pays arabes et musulmans. Je pense d’abord au Maroc d’Hassan II, à la Tunisie de Bourguiba, à la Jordanie du roi Hussein et même le Liban et l’Algérie dans une moindre mesure… Je vous rappelle également les très bonnes relations entre Israël et la Turquie des militaires ou l’Iran du Shah par le passé. Suite aux accords de paix avec l’Egypte en 1978-1979 puis avec la Jordanie en 1994, ces relations, suivies d’importants partenariats commerciaux, se sont quelque peu officialisées. Depuis, les services de renseignement de Tsahal, le Mossad et le Shabak (le service de sécurité intérieure israélien) ont des contacts réguliers voire quasi quotidiens avec les Moukhabarat égyptiens et jordaniens.

Aujourd’hui, avec la situation géopolitique régionale actuelle, la coopération, basée essentiellement sur le renseignement et les questions militaires (mais également le commerce, ne l’oublions jamais), entre Israël et l’Egypte, mais aussi, nous l’avons vu ces derniers temps avec l’Arabie saoudite, s’est extraordinairement intensifiée. Pour l’Egypte, elle s’explique par la présence de groupes djihadistes dans le Sinaï et le Hamas à Gaza. Pour l’Arabie saoudite, par l’influence grandissante du grand ennemi commun dans la région, à savoir l’Iran. Car comme le dit un vieux proverbe arabe : « l’ennemi de mon ennemi est mon ami ». Quant au rôle des Etats-Unis dans ces relations, il est souvent celui d’intermédiaires voire à la rigueur de superviseurs. Cependant, comme je l’ai dit plus haut, Israéliens et Arabes n’ont jamais attendu les Américains pour tisser leurs propres réseaux…