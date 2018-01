CES de Las Vegas : les nouveautés à ne pas rater du cru 2018

Décryptage

Multiculturalisme Laïcité à la Macron : quelques arguments pour s’en inquiéter Cette année a été marquée par un niveau sans précédent d’attaques contre la laïcité, qui apportent indirectement une clarification. Nous avons vu de façon de plus en plus évidente converger des forces qui, peu ou prou, participent de la ruiner, via son remplacement par le multiculturalisme.

Voeux aux cultes Laïcité à la Macron : quelques arguments pour l’applaudir Jeudi dernier, le président Emmanuel Macron adressait ses voeux aux cultes. Il a prononcé un discours sur la responsabilité de l'Etat dans la cohésion et le suivi des cultes et a demandé à "chacun de respecter constamment et absolument toutes les règles de la République".

Laissez-nous respirer ! Les territoires ruraux organisent la résistance aux métropoles et la France traditionnelle ne veut pas perdre son autonomie (ni son âme) La réforme territoriale de 2014 ayant profondément modifié les équilibres territoriaux hexagonaux, les territoires non métropolitains cherchent à s'unir en opposition aux métropoles et à la métropolisation du pays. C'est le cas de 29 communes du Pays d'Arles face à la métropole d'Aix-Marseille Provence.

Edito Pourquoi la mobilité est devenue le casse-tête des élus Parce qu’elle implique une révolution dans le domaine des transports et que le besoin de déplacements prend au fil des ans une allure schizophrénique, la mobilité est devenue le cauchemar des élus.

Bonne ambiance Pourquoi les Britanniques s’inquiètent qu’une cyber attaque puisse déclencher une attaque nucléaire par erreur Des experts du très sérieux think-tank Chatam House s'inquiètent de la vulnérabilité numérique de l'écosystème de la force de dissuasion nucléaire britannique.

Que de l'esbroufe ? Projet de loi asile et immigration : fermeté, le grand bluff ? Attendu pour février, le projet de loi "asile et immigration" a été présenté ce jeudi aux associations d'aide aux migrants. Un texte controversé qui a été souvent qualifié de plus "rigoureux" que des lois adoptées par la droite entre 2003 et 2012. Mais est-ce bien le cas ?

L'égalité dans le porno Génération égoïste ? Les femmes regardent de plus en plus de porno et deviennent des hommes addicts au plaisir solitaire comme les autres Le site pornographique "Pornhub" a publié son étude statistique annuelle pour 2017. Parmi les nombreux enseignements de cette dernière, on peut relever que la consommation de contenus pornographiques par les femmes en France a bondi de 25% par rapport à 2016.