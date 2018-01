CES de Las Vegas : les champions du web ont les moyens de changer le monde mais vivent sous la menace d’un risque de cyberattaque gigantesque

Le CES, Consumer Electronic Show, la grande messe de l’informatique qui s’est ouverte à Las Vegas ce weekend devait être euphorique, sauf que les risques de cyber attaque qui ont été découverts sont tellement graves que la fête risque bien d’être gâchée.

A priori, tous les systèmes informatiques sont menacés puisque tous fonctionnent avec des micro processeurs dont la puce « Intel » (celle dont on était si fier et si confiant qu’elle soit ‘Inside’) était réputée depuis un quart de siècle inattaquable.

Tous les systèmes - tous les appareils, smartphones, micros ordinateurs, tablettes, serveurs de cloud, là où sont stockés des milliards d’informations - tous ces systèmes utilisent des puces électroniques et principalement des puces Intel depuis plus de 20 ans. Du coup, tous les logiciels qui font fonctionner les appareils électroniques comme Windows, Android, IOS sont potentiellement touchés.

Cette vulnérabilité découverte par des chercheurs de Google et de Facebook met donc en danger tous les systèmes d’information. Les moyens de piratage baptisés par les chercheurs Meltdown - ce qui veut dire l’effondrement total du système - et Spectre, par allusion à James Bond, permettent de copier des fichiers de données traitées par les puces, fichiers qui ont la réputation d’être inaccessibles. Rien n'empêche un pirate ou une organisation internationale d’utiliser ces attaques, pour dérober, voler, détourner et même détruire des informations sensibles ou dangereuses comme des mots de passe.

D‘après les premiers travaux qui remontent à six mois, les menaces de Meltdown peuvent être déjouées, mais les menaces portées par Spectre seront, semble-t-il, beaucoup plus difficiles à repousser parce qu’elles prennent leur temps de façon pernicieuse.

Ces menaces sont incontestablement réalistes à cause des failles et des défauts découverts dans la fabrication des puces électroniques.

N’empêche qu’il existe un risque de paralysie globale des systèmes mondiaux. Toutes les grandes entreprises, toutes les organisations d’Etat sont donc sur le pied de guerre pour savoir comment éviter une telle catastrophe.

Les 100 000 visiteurs et participants du CES de Las Vegas sont donc arrivés dans un climat diamétralement opposé à celui qu’ils espéraient trouver. La plupart ont débarqué avec le sentiment d’assister à la plus grande manifestation digitale du monde dans une météo euphorique ; tellement les acteurs du digital sont convaincus avec raison de participer à la troisième grande révolution industrielle.

Après la machine à vapeur et l’électricité, c’est le digital qui est en train de bouleverser la planète. Les moyens de production, d’organisation, de relation client, les rapports commerciaux et politiques, tout est en phase de bouleversement avec la certitude que l’humanité saura en profiter pour améliorer les conditions de vie de chacun.