Ces indigénistes qui s’invitent dans les écoles de certains quartiers

Atlantico : Le « Front de mères », syndicat de parents de Seine-Saint-Denis mené par Fatima Ouassak, proche des Indigènes de la République et par la blogueuse Diariatou Kebe, faisait sa rentrée le 15 septembre à Montreuil. Derrière le débat contre le racisme d'Etat, les thèses indigénistes défendues par le syndicat cherchent à peser dans le système éducatif. Le thème du racisme d'Etat brandi par les Indigènes de la République sert-il de prétexte à une défense du communautarisme et à une lutte contre la laïcité ?

Guylain Chevrier : Il parait évident que ce thème, repris par une myriade de groupes organisés à tous les étages de la société, aujourd’hui de l’Université aux quartiers où se mélangent militants islamiques, une partie de l’extrême gauche et certains altermondialistes, est au service d’un communautarisme tourné par essence contre la laïcité.

Cela s’objective ne serait-ce qu’à travers la demande d’abrogation de la loi du 15 mars 2004 d’interdiction des signes religieux dans l’école publique jugée discriminatoire, ou la demande du halal à la cantine au nom du respect des différences. Et donc, une conception du religieux ne devant en aucune manière être limité, entravé, avec un port du voile qui en est l’étendard.



On trouve autour de ce « Front des mères » qui tient un discours racial d’une violence inouïe contre l’Etat et l’école (1), des intervenants à leurs initiatives qui sont les mêmes qui participent à des événements avec les plus radicaux ennemis de la laïcité. Pour le plus connu, le Collectif contre l’islamophobie en France, dont on sait la proximité avec les Frères musulmans, qui ne cesse de faire des procès aux intellectuels laïques, qu’heureusement jusqu’alors il a perdus.



Certains de leurs soutiens, qui se présentent comme plus laïque que laïque, dénoncent une laïcité qui servirait à stigmatiser et à justifier le racisme, à ne pas céder à un principe de tolérance généralisé qui la réduirait à néant. C’est d’ailleurs le sens qu’ils font de l’usage du terme de discrimination, en jugeant que tout ce que limite la loi en France au regard des manifestations ostensibles d’appartenance, la non-reconnaissance juridique des particularismes, serait du racisme, en inversant complètement le sens des choses à dessein.



Leurs revendications vont à l’affrontement avec les institutions de la République, en affirmant un droit à la différence qui implique la reconnaissance de la différence des droits, ce qui est le préalable à une société organisée sur le mode du multiculturalisme. C’est l’inverse de notre République qui, à travers la laïcité, c’est-à-dire la séparation des Eglises et de l’Etat, a affirmé que l’Etat se portait au-dessus des particularismes dont, des Eglises et de leur influence, pour faire prévaloir l’intérêt général, la citoyenneté sur toute autre considération. C’était ainsi ramener pour le bien de tous les attaches particulières de chacun au rang de la société civile et de la vie privée. Voilà ce qu’on cherche à briser et qui constitue l’obstacle majeur à ce modèle anglo-saxon du multiculturalisme.