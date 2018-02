Ces guerres idéologiques qui secouent de plus en plus la science (et ne croyez pas qu’il n’y ait que des climato-sceptiques ou des créationnistes en cause)

Atlantico : Dans un article remarqué, "The Intellectual War on Science", le psychologue cognitiviste Steven Pinker décrit la défiance actuelle de nos sociétés à l'égard de la science, notamment pour des considérations d'ordre historique et politique, entre récupération et travaux spécifiques pouvant être considérés comme biaisés. Quels sont les dangers spécifiques qui menacent la science dans nos sociétés actuelles ?

Etienne Klein : Je dirais : les dangers qui menacent la science découlent d’un certain flou la concernant. En France - mais aussi, sans doute, dans beaucoup d’autres pays -, il est manifeste que le statut actuel de la science et des techniques est devenu ambivalent.

En quoi consiste cette ambivalence ? En ce que, d’une part, la science semble constituer, en tant qu’idéalité, le fondement officiel de notre société, censé remplacer l’ancien socle qui était religieux : nous sommes gouvernés, sinon par la science elle-même, du moins au nom de quelque chose qui a à voir avec elle. C’est ainsi que dans toutes les sphères de notre vie, nous nous trouvons désormais soumis à une multitude d’évaluations, lesquelles ne sont pas prononcées par des prédicateurs religieux ou des idéologues illuminés, mais par des « experts », c’est-à-dire sont effectuées au nom de savoirs et de compétences de type scientifique, et donc, à ce titre, impartiaux et objectifs.

Mais d’autre part - et c’est ce qui fait toute l’ambivalence dont je veux parler -, la science, dans sa réalité pratique, est questionnée comme jamais, contestée, mise en cause, voire marginalisée. Elle est d’une part l’objet d’une méconnaissance effective dans la société (collectivement, nous ne savons pas trop bien dire ce qu’est la radioactivité, en quoi consiste un OGM, une cellule souche ou une onde gravitationnelle), et, d’autre part, elle subit toutes sortes de critiques, d’ordre économique, politique, ou philosophique.

L’attaque dont les effets indirects sont les plus pernicieux me semble être ce que j’appelle le « relativisme extrême ». Bien différente du scepticisme avec lequel il ne faut pas la confondre, cette école de pensée défend l’idée que la science a pris le pouvoir non parce qu’elle aurait un lien privilégié avec la réalité, mais en usant et abusant d’arguments d’autorité. En somme, selon elle, il ne faudrait pas croire les scientifiques parlant de leurs connaissances plus que n’importe qui d’autre. Dès lors, pourquoi faudrait-il les écouter ? S’intéresser à leurs travaux ? Tenir compte de leurs enseignements ? Il y a là, me semble-t-il, une sorte de caution accordée à la paresse intellectuelle.

Et quels sont les risques que prend la société dans cette défiance qu'elle porte elle-même à la science ?

La société risque d’y perdre quelques-unes de ses boussoles intellectuelles. On voit déjà qu’elle se montre de plus en plus hésitante à définir les normes du vrai : nous concevons de plus en plus que la ligne de démarcation entre le faux et le vrai pourrait être poreuse et fluctuante. Cette situation était déjà vraie avant que Monsieur Trump ne l’illustre à sa façon plusieurs fois par jour. Voilà un homme politique qui peut dire des énormités, notamment scientifiques, ou bien des mensonges manifestes, sans que cela ne porte atteinte à son crédit symbolique. Il y a quelques années, je m’étais déjà alarmé de la montée en puissance d’un certain « populisme scientifique », par lequel d’aucuns utilisent des arguments de « bon sens », éloquents mais parfaitement faux, pour contester le discours des scientifiques. Mais là, on va au-delà : les théories tenues pour « vraies » ou « fausses » ne le sont plus qu’en vertu d’intérêts partisans…