Ces grands procès qui ont marqué le XXe siècle

Dans les Grands procès du XXe siècle, Stéphanie de Saint Marc a compilé les minutes des procès les plus marquants du XXe siècle (Collection Bouquin, Robert Laffont). Ce volume permet de revivre treize procès parmi les plus retentissants du XXe siècle à travers les sténographies des audiences, publiées en de larges extraits, ou se succèdent débats, réquisitoires et plaidoiries des avocats. L’originalité du travail de Stéphanie de Saint Marc est d’établir un cheminement et de dégager des correspondances entre ces différentes affaires judiciaires qui racontent cinquante années de vie française, des débuts de la Première Guerre mondiale au conflit algérien.

Le livre s’ouvre avec le procès d’Henriette Caillaux en 1914 et se clôt par celui des Barricades en 1960. Outre ses perspectives historiques et politiques, cet ouvrage nous éclaire également sur la dramaturgie du procès et sur le statut singulier de l’accusé face à ses juges. De futurs condamnés à mort comme Pierre Laval ou le docteur Petiot, des criminelles aux motivations insondables telles les soeurs Papin ou Violette Nozière sont ici confrontés à la vérité de leurs actes au cours d’épreuves judiciaires restées mémorables. L’émission Nos mémoires présente cet ouvrage majeur à la croisée de l’histoire (Grande Guerre, Entre Deux Guerres, Deuxième Guerre mondiale, Guerre d’Algérie), du droit et de la sociologie.

L’invité: Stéphanie de Saint Marc est maître de conférences en Droit à l’université Paris II Panthéon-Assas et directrice de l’IRPI. Elle est l’auteur d’une biographie de Nadar (Gallimard, 2010) et se livre à la critique littéraire (Le Monde des Livres et En attendant Nadeau). Elle vient de publier Les Grands procès du XXe siècle, Collection Bouquins, Robert-Laffont, 896 pages, 30€.