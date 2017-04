Ces Français qui commencent à prendre des mesures personnelles pour se préparer à un éventuel choc politique

Décryptage

Poker Pourquoi la décision de Theresa May de proposer de nouvelles élections s’inscrit dans la droite ligne du respect de la volonté des électeurs britanniques, initié par le Brexit Mardi 18 avril, Theresa May a annoncé qu'elle souhaitait la tenue de nouvelles élections legislatives en juin pour renforcer la majorité pro-Brexit. Mais en faisant cela, elle court le risque de connaître un revers cinglant : si elle ne l'emporte pas, elle pourrait mettre en danger et le Brexit et sa place à Downing Street.

Stratège Et au delà de la simple condamnation morale, que peut vraiment faire l’Union européenne pour équilibrer ses relations avec la Turquie de Recep Tayyip Erdogan Suite à la victoire du oui au referendum en Turquie (51.36%) renforçant les pouvoirs au Président Erdogan, l'Union Européenne condamne par principe le résultat du dit referendum et demande une "enquête transparente" sur les irrégularités présumés des résultats.

Tribune Présidentielle : voilà pourquoi la France n'a plus de temps à perdre Femme d'entreprise, nouvelle en politique, Virginie Calmels est la Première adjointe au Maire de Bordeaux. Elle a fondé DroiteLib', un mouvement libéral et humaniste qui "refuse de voir la droite comme le refuge de tous les conservatismes". A moins d'une semaine du premier tour et alors qu’elle réunit ce mercredi Alain Juppé et François Fillon chez Deezer, c’est sur Atlantico qu’elle donne sa vision de la politique, du rôle de l'Etat et les raisons de son soutien au candidat des Républicains.

All In Durcissement de position : Marine Le Pen est-elle en train de sacrifier une victoire au 2e tour pour verrouiller sa présence au 1er ? On peut se demander si le Front National, presque certain de ne pas l'emporter, ne prépare déjà les législatives et 2022. En tout cas c'est ce que semble montrer le durcissement du ton de la campagne de Marine Le Pen observé depuis quelques jours.

Brut de brut Sans le filtre des médias : que nous révèle l'étude des Google trends de ces dernières semaines sur la présidentielle 2017 ? Alors que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron sont les candidats les plus recherchés sur Google, "comment voter blanc?" a été la question la plus posée en France sur le moteur de recherche selon les données de Google Trend. Petite analyse du comportement des Français sur internet.

Politico Scanner Le rouge, cette passion si française : historique des résultats de l’extrême gauche Depuis la chute du mur de Berlin, l'extrême gauche ne cesse de reculer sur le plan électoral en France. On estime aujourd'hui cette sensibilité politique à environ 10 à 12% de la population nationale.

Principes de gestion Prendre des décisions rapidement sans se planter : la méthode du patron d'Amazon est-elle vraiment à la portée de tout le monde ? Jeff Bezos, le patron de l'entreprise Amazon a révélé trois astuces de management pour prendre des décisions rapidement. Si certaines d'entres elles sont très pratiques, il faut que les entreprises qui veulent les adopter aient la flexibilité nécessaire pour réagir en cas d'erreurs.

Atlantico Business Et si les premiers ministrables possibles d’Emmanuel Macron étaient Pascal Lamy et Jean-Louis Borloo... Le doute s’est invité dans l’entourage d’Emmanuel Macron, qui cherche désormais les moyens de stopper le recul de sa position dans le peloton de tête.