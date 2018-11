Ces Français en plein état d'insécurité : quand les risques du métier sont bien plus que les risques du métier

Faits divers, attentats, agressions alimentent ce sentiment et leur diffusion virale par les médias le renforce et parfois l'hypertrophie. On lui oppose depuis quelques années enquêtes de victimisation ou statistiques d'atteintes violentes, mais les statistiques restent abstraites et leur objectivité assez illusoire : les plaintes sont déposées ou non, des incidents mineurs répertoriés ou non, etc.

A la différence du « sentiment d'insécurité », l'état d'insécurité est un fait.

Par état d'insécurité, j'entends l'exposition permanente à la violence, aux agressions de toute sorte avec des taux d'atteintes physiques et psychiques élevés enregistrés par la Sécurité sociale (jours d'ITT – incapacité temporaire de travail -, maladies professionnelles, troubles psychiatriques et dépressions) et les autorités judiciaires.

Cet état touche aujourd'hui en France beaucoup de professions.

J'énumère :

- les personnels de l'administration pénitentiaire. Ils sont plus de 30.000.

- les membres des forces de l'ordre directement visés et qui font l'objet d'appels au meurtre ouverts - « tout le monde déteste la police » –. Ils sont 250.000.

- les pompiers – Il y a 50.000 pompiers professionnels en France.

- les personnels des transports en commun, notamment sur les lignes de banlieue autour de la plupart des grandes villes. Je ne dispose pas de chiffres, mais leur nombre est important.

- les personnels des urgences médicales. Ils étaient plus de 20.000 au début des années 2000. Il est douteux que les effectifs aient baissé.

- les enseignants et personnels d'encadrement et direction scolaire - 850.000 !

Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, seuls les membres de forces de l'ordre (et les militaires) étaient professionnellement exposés à la violence au quotidien - sans toutefois faire l'objet d'appels au meurtre répétés et largement diffusés. C'étaient « les risques du métier », acceptés comme tels.

En revanche, il ne faisait partie ni du métier d'enseignant ni de celui de médecin ni de celui de pompier d'être sous la menace de coups, de caillassages, de traquenards, d'agressions par de grands ados, des bandes de quartier, des manifestants cagoulés et armés, des zadistes et black blocks, des parents d'élèves ou des membres de familles de patients ou de délinquants. Drôles de professions où il faut désormais non seulement « faire son métier » mais le faire la peur au ventre !

Sans exagérer, il y a aujourd'hui en France au moins entre 1,2 et 1,5 millions de salariés qui vivent en état d'insécurité – et pas seulement avec le « sentiment d'insécurité ». Leurs familles en sont directement affectées - quand elles ne sont pas obligées de se cacher comme les familles de policiers.

Et encore, je ne fais entrer en ligne de compte ni les salariés de nuit, ni ceux qui doivent aller prendre leur travail très tôt ou très tard. Les autobus dits Noctiliens à Paris, pour ne prendre qu'un exemple, sont des « wagons d'insécurité ». Une des fractures sociales importante aujourd'hui est celle entre citoyens en état d'insécurité et ceux qui ne le sont pas.