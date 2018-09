Ces fous qui nous gouvernent : ce que le cas Trump nous dit de l’ampleur de la paralysie des élites traditionnelles occidentales

C’est un article assez hallucinant qui n’aurait mérité qu’un haussement d’épaules s’il n’était paru dans le New York Times. L’on voit mal pourquoi il faudrait accorder plus de crédit à ces propos qu’à l’auteur de Fire and Fury ou à Bob Woodward qui publie le résultat de tas de témoignages qu’il aurait reçu, sans jamais dire de qui ils viennent. Il semble surtout que nous soyons dans la longue liste des dénonciations anonymes à l’encontre de Donald Trump. Cela dit, celle-ci est plus intéressante, non pas pour ce qu’elle dit de Trump, qui correspond aux poncifs assez idiots auxquels ont est habitués - notamment le fameux « il aime les dictateurs » - que pour ce qu’elle dit précisément, des hauts responsables qui peuplent les administrations américaines - et plus généralement occidentales - et se perçoivent comme le perpétuel remède à la démocratie. En vieillissant, les démocraties occidentales ont sécrété des aristocraties bureaucratiques qui s’estiment au-dessus du suffrage, puisque non élues et survivant aux gouvernements et législatures successifs, et véritables détentrices des destinées du pays, qui ne sauraient être laissées à la volonté d’électeurs, trop volages, trop populaires au sens social du terme.

Le témoignage de cet article est typiquement de cet ordre-là : on veut bien croire le New York Times lorsqu’il nous garantit la fonction de cet auteur anonyme dans l’appareil d’Etat : il n’y a en effet qu’un bureaucrate pour tenir des propos pareils avec un tel aplomb, pour se montrer aussi méprisant envers le choix du peuple et aussi condescendant dans son assurance que, ne nous inquiétons pas, il veille au grain jusqu’à ce que le peuple choisisse « bien » à nouveau, c’est-à-dire élira quelqu’un qui laisse les bureaucrates décider.