Ces facteurs explicatifs des inégalités salariales Hommes Femmes qu’il est absurde d’ignorer si on veut réellement traiter la question

Atlantico : Pour les salariés au sens large, comment faire la part des choses entre les inégalités qui relèverait d'une discrimination et celles qui relèveraient d'une situation que l'on pourrait expliquer par d'autres moyens (secteurs ou les femmes sont sur-représentées, nombre d'heures travaillées, normes ou habitudes sociales, moindre demande d'augmentations etc....) ?

Clélia Aucouturier et Erwann Tison : Ce que l’on montre au sein de notre étude, en coupant les données de l’Observatoire des inégalités et de l’Insee, c’est qu’il existe des disparités selon les catégories socio-professionnelles.

Pour l’ensemble des salariés, l’écart entre les femmes et les hommes est de 19%. Cet écart grimpe à 26.3% pour les cadres, et n’est « que » de 9% pour les employés. Ergo, plus la rémunération augmente, plus la disparité est grande, contrairement aux idées-reçues.

On peut ajouter à cela, qu’il y a un flou sur les justifications réelles de ces inégalités. Il y a absence de données officielles sur les racines de ces inégalités.

A contrario, à poste et expérience égale, le salaire doit être égal ; en l’absence d’égalité, la justification n’est alors pas économique mais culturelle. Malgré le fait que depuis une décennie, deux lois et un décret aient été édités, débattre de ce sujet revient à remplir le tonneau des Danaïdes, plus on en parle moins les effets sont perceptibles. C’est un sujet sans cesse remis sur le devant de la scène, mais dont la méthode de résorption n’est pas encore trouvée et si elle avait été législative voire punitive, les effets auraient été perceptibles.

Jean-François Amadieu : Les chiffres de l'étude de la fondation Concorde sont très éloignés de la réalité ; ils noircissent les choses. Or, si l'on veut lutter efficacement contre les discriminations dont les femmes sont victimes, il est contre-productif de tordre les faits. Dans le cas présent c'est d'autant plus curieux que l'objectif était de développer une savante analyse économique : des milliards sont à gagner et à portée de main !

S'agissant des écarts de salaires d'abord, La fondation avance dans son communiqué de presse et pour frapper les esprits, je cite, "les femmes gagnent en moyenne 26,3% de moins que les hommes, à compétence et travail égal". A la lecture de l'étude, on apprend finalement que ce chiffre choc concernerait seulement les cadres (pour les employés ce serait moins). Le hic c'est que les auteurs se sont limités à lire un article de l'observatoire des inégalités sans reprendre convenablement les chiffres ou même les comprendre (Les données de départ étaient issus des travaux de l'INSEE et de la Dares). On peut ainsi lire dans l'étude de la fondation Concorde ce type d'explication : "Les hommes perçoivent donc, en moyenne et en équivalent temps plein, un salaire supérieur de 19 % à celui des femmes. Formulé différemment, les femmes touchent en moyenne 81 % du salaire des hommes (1934 divisé par 2389), ou ont un salaire net inférieur de 19 %".