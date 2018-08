Ces erreurs de raisonnement qui polluent salement la question de l’environnement en France

Atlantico : Dans une interview accordée à America, Johnattan Franzen (auteur américain tournée vers l'écologie) a déclaré que le combat de l'écologie était vain, et que nous n'allions pas changer nos habitudes (difficiles de se passer du pétrole, du nucléaire, etc...) dans le sens où il faudrait un consensus international pour que cela se produise. Ce qui relève de l'impossible. Ainsi, la question pour lui n'est pas de savoir comment faire pour arrêter le processus, de savoir comment vivre ou survivre avec un environnement qui a de bonnes chances de devenir de plus en plus hostile.

Etes-vous d'accord avec cette affirmation ? Dans quelle mesure Johnattan Franzen a-t-il raison concernant le climat ?

Rémy Prud'homme : Franzen est un romancier et un essayiste talentueux, mais sans formation scientifique. C’est un observateur des oiseaux avéré. Cela n’en fait pas un grand expert du climat, et ses idées sur le sujet doivent être considérées avec prudence. Vous en mentionnez deux. La deuxième, à savoir que l’environnement "va devenir de plus en plus hostile”, me semble sans fondement. Le catastrophisme se vend bien, et il est soigneusement entretenu par tous ceux qui en vivent (également bien): politiciens qui vont nous sauver, industriels qui avec de l’argent public ont inventé ou vont inventer les gadgets qui vont nous protéger, bureaucrates qui vont gérer tout cela. Le catastrophisme a remplacé l’enfer des religions d’hier. En réalité, le monde ne s’est jamais aussi bien porté. La production agricole par habitant, l’accès à l’eau potable, l’enseignement, etc. n’ont jamais été aussi répandus. La misère, la maladie, la mort, la faim, ont partout reculé. Même si, bien entendu, beaucoup reste encore à faire. La première idé de Franzen, à savoir que, de toutes façons, même si ces peurs étaient fondées, nous n’y pourrions pas grand chose, m’apparaît pleine de bon sens. La plupart des recettes proposées ou imposées – comme par exemple un système électrique mondial sans fossiles et sans nucléaire - sont en effet totalement irréalistes

Le fait de regarder dans la mauvaise direction et de s'acharner vainement, comme l'explique Franzen, nous empêche-t-il d'agir là où il le faudrait ? Quels sont les domaines sur lesquels nous devrions fournir plus d'effort ?

Certainement. La soit-disant lutte contre le réchauffement climatique a pratiquement remplacé et chassé le souci de l’environnement. On notera que le mot “ environnement" a totalement disparu de l’intitulé du ministère qui s’en occupait, et qui est devenu le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Le bruit, la pollution de l’air, la biodiversité, la préservation des paysages, la qualité de l’eau, c’est-à-dire les préoccupations traditionnelle des ministères de l’Environnement, sont maintenant largement ignorées. Pire, elles sont souvent sacrifiées à la “transition énergétique”. Les éoliennes, par exemple, saccagent des sites du Patrimoine Mondial de l’Humanité ; elles tuent des chauve-souris par dizaines de milliers; elles causent des nuisances sonores et visuelles (avec des feux clignotants toute la nuit; pour les implanter en mer on foule aux pieds les parcs naturels marins; etc. Toutes ces atteintes à l’environnement des Français, et en particuliers des Français les plus pauvres (pas d’éoliennes dans le Lubéron ou à l’Ile de Ré), se font avec la participation active ou même à l’initiative , du ministère autrefois dit de l’Environnement. C’est le monde à l’envers. Un peu de bon sens serait en effet nécessaire.