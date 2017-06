Ces élus qui ont fait carrière sans expériences humaines et professionnelles

« Comment faire carrière sans mettre un pied dans la vraie vie »

Dans une chronique publiée sur son blog une poignée de jours seulement après le déclenchement de l’affaire Thévenoud et intitulée « Le tunnel, ou comment faire carrière sans mettre un pied dans la vraie vie », Michèle Delaunay croque tout ce petit monde. Morceaux choisis : « Ces élus n’ont jamais connu la vie réelle, écrit l’ancienne ministre de François Hollande. Suivre de près météo, récoltes et prix des matières premières pour maintenir son exploitation agricole, répondre aux appels les nuits de garde, tout cela, ils n’en savent rien.

»

La chronique de cette médecin des hôpitaux débarquée sur le tard en politique est une cure de jouvence pour les parlementaires blanchis sous le harnais. « Quand je vois les CV de tous ceux qui se revendiquent de la gauche du travail, je ne peux m’empêcher de rire, raille le sénateur ex-PS de la Côte-d’Or, François Patriat. Moi, j’ai été berger à huit ans. J’ai bossé dans les fermes pour payer mes études. J’ai vidé des camions. J’ai tout fait et j’ai exercé ma coupable industrie de vétérinaire pendant quinze ans. »

« Un rassemblement d’élus qui n’est pas fondé sur des expériences humaines et professionnelles, c’est tout de même un peu bizarre », rabroue le député socialiste de la Gironde, Alain Rousset, pour qui le phénomène dépasse amplement les frontières du PS. « Quand on est “monoproduit”, quand on ignore tout de ce qu’il se passe dans les bureaux, les usines, cela ne peut pas marcher. Cela explique largement l’échec de la politique aujourd’hui », ajoute le président de la Nouvelle-Aquitaine, spécialiste de la reconversion industrielle dans une autre vie.

Accusés d’être hors sol, les primo-députés de la filière politique se rebiffent. Contrairement à Michèle Delaunay, fille et épouse de hauts fonctionnaires, ils n’ont, arguënt-ils, jamais baigné dans les milieux de la noblesse d’État. Contrairement à l’ancienne ministre, ils ne disposent pas d’un patrimoine exceptionnel4. Guillaume Bachelay est fils et petit-fils d’ouvriers. Doublure de Manuel Valls à l’Assemblée et ex-assistant parlementaire, Carlos Da Silva a, lui, grandi entre un père OS et une mère secrétaire-comptable.

À l’origine, la professionnalisation de la politique constituait, d’ailleurs, un progrès démocratique. Nul hasard si l’indemnité des députés a été instaurée dans le même décret du 5 mars 1848 que le suffrage universel direct. Jusque-là, seuls les gens de fortune, capitaines d’industrie ou grands propriétaires terriens, pouvaient exercer des mandats. Face aux ploutocrates qui dénonçaient, dans ces indemnités, « un complot dirigé contre la bourse des contribuables », le député républicain Baudin est tombé en héros sur la barricade du 2 décembre 1851 après avoir lancé : « Vous allez voir comment on meurt pour 25 francs. »