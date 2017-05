Ces discrètes réussites que la France pourrait importer d’Allemagne plutôt que de s’obséder sur le modèle économique contestable de nos voisins

Comment expliquer ce rejet de l’Allemagne par les uns et l’attirance de son "modèle" par les autres ? Y a-t-il des domaines de la vie politique, économique et sociale en Allemagne dont la France peut valablement s’inspirer ?

L’Allemagne a sans doute été d’autant plus rejetée par une partie des Français ces dix dernières années qu’elle a servi de référence quasiment imposée quand Nicolas Sarkozy et François Hollande étaient aux affaires, à la nuance près qu’en réaction au premier, le deuxième avait commencé par la critiquer vigoureusement quand il cherchait à créer un front des pays du sud contre ceux du nord en Europe pour favoriser la croissance contre l’austérité. Tous deux avaient malgré tout eu également en commun d’avoir, pendant leurs campagnes électorales respectives, remis en cause le statut de la Banque centrale européenne, oublieux qu’ils étaient, l’un comme l’autre, des engagements pris en 1992 à Maastricht dans un traité dont la pièce centrale était le statut d’une BCE indépendante des pouvoirs politiques et garante de la stabilité monétaire : quitte à abandonner le deutschmark au profit de l’euro, comme le souhaitait la France, l’Allemagne avait obtenu que soient retenues pour l’euro les mêmes conditions du maintien de sa stabilité que pour son ancienne monnaie nationale.

C’est le rôle joué par l’Allemagne en Europe, en particulier à l’occasion des deux crises majeures qu’ont été la crise financière et la crise grecque, qui a cristallisé en France le rejet de son modèle économique et monétaire, à l’extrême droite pour défendre traditionnellement la souveraineté nationale, à gauche dans le souci de préserver le modèle social français menacé par une Europe globalisée, jugée néo- ou ultralibérale, la critique suprême dans un pays certes fort de ses traditions libertaires mais en mal de traditions libérales. A cette occasion s’est établie une "idée reçue" consistant à dire que l’Allemagne voulait l’austérité et la France, la croissance alors que les deux gouvernements se séparaient non pas sur l’objectif de croissance mais sur la façon d’y parvenir. Pour l’Allemagne, la meilleure façon de relancer la croissance ne passait pas par l’accroissement des dépenses publiques sous prétexte d’investissements mais par une politique de réformes structurelles pour surmonter ce qui verrouille la croissance dans un pays comme la France. On a alors opposé modèle social français et "modèle allemand".

La notion de "modèle allemand" a contribué à fonder un malentendu durable et profond. Une bonne partie des Français ont d’autant plus rejeté l’Allemagne qu’ils estimaient qu’on la leur donnait trop souvent en "modèle" et que les Allemands eux-mêmes se posaient, non sans arrogance, en "modèle" à imiter alors qu’ils étaient plutôt d’avis que tout modèle s’expliquant par les conditions historiques et domestiques de sa réalisation ne pouvait guère s’exporter, il fallait qu’il y ait au moins adaptation aux traditions et pratiques différentes du voisin. C’est fort de cette expérience que le nouveau président français a compris qu’il n’était pas possible de "vendre" de la sorte l’Allemagne aux Français et qu’il fallait clairement afficher un point de vue français pour mieux s’entendre avec l’Allemagne. La France et l’Allemagne sont ainsi en train de renouer avec la méthode éprouvée dans les meilleures phases de leurs relations, qui consiste à chercher ce qui, au-delà d’intérêts différents, unit pour travailler en commun plutôt que mettre en avant les différences pour prétendument mieux se comprendre en sachant comment fonctionne le voisin. Méthode en soi louable mais qui a provoqué depuis l’ère Chirac/Schröder plus d’antagonisme et d’incompréhension que de coopération.