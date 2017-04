Ces deux risques majeurs qu'Emmanuel Macron et En Marche sont prêts à courir dans la double perspective présidentielle - législatives

Atlantico : Alors que les stratégies de deuxième tour commencent à prendre forme pour les deux candidats, comment juger des propos tenus par l'équipe d'Emmanuel Macron, dont l'objectif serait d'obtenir un vote d'adhésion, et non un vote d'opposition au Front national. Quels sont les risques d'une telle stratégie ?

Christophe Bouillaud : Il est bien sûr logique qu’un candidat à la Présidence de la République veuille être élu sur sa personne et son programme puisque c’est là la logique même du choix démocratique d’un représentant par le peuple, cependant, le candidat Macron, positionné au centre, ne semble pas bien toujours mesurer la distance qui le sépare des préférences des électeurs situés loin à sa droite ou à sa gauche. Il ne semble pas mesurer la contrainte qu’il fait peser par son positionnement réclamant une adhésion sur le choix des électeurs aux fortes convictions droitières ou gauchistes, républicains toutefois qui voudraient absolument faire obstacle à la candidate du Front national, mais qui ne peuvent admettre que leur vote pour E.

Macron soit ensuite interprété par ce dernier comme un soutien franc et massif à ses propositions politiques qu’ils ne partagent en rien. Christine Boutin, qui certes ne représente sans doute pas grande chose en termes de consensus politique, a bien exprimé cette répulsion. Elle dit voir dans la ligne politique d’E. Macron le contraire de ce pour quoi elle dit s’être toujours battu. Elle en vient du coup à annoncer qu’elle va voter elle-même pour Marine Le Pen, tout en ne croyant pas du tout aux propositions de cette dernière, mais elle dit le faire simplement pour ne surtout pas ajouter au consensus qui soutiendrait un Macron élu Président de la République. La liberté de choix entre l’abstention, le vote blanc ou nul ou le vote Macron que prône Laurent Wauquiez pour les électeurs des Républicains rejoint en demi-teinte la réaction viscérale de Christine Boutin. On peut trouver la même attitude à gauche, même si, pour l’instant, aucun professionnel de la politique de ce camp-là ne s’est exprimé dans ce sens. Ce genre de réaction ne se trouve pour l’heure que de la part de simples électeurs engagés sur les réseaux sociaux. Cependant les trois choix (abstention, vote blanc ou nul, vote pour E. Macron) proposés aux Insoumis par leur direction ressemblent à s’y méprendre aux libertés prônées par A. Wauquiez pour son propre électorat. Du coup, il me semble que, si E. Macron souhaite vraiment être élu avec une majorité confortable, il devrait éviter de dégouter d’un vote « républicain » en sa faveur les électeurs les plus politisés et les plus éloignés de lui des camps qu’il a défaits au premier tour (droite républicaine, socialistes, écologistes, communistes, etc.). Il a cependant encore le temps de montrer qu’il rassemblera d’abord les républicains au-delà d’une victoire des électeurs qui l’ont soutenu au premier tour. De toute façon, les sondages qu’on ne manquera pas de faire sur ce sujet au lendemain du deuxième tour constitueront le juge de paix de cette polémique.