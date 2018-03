Ces déserteurs de l’Etat islamique qui ne le sont qu’à demi

Atlantico : Vous venez de publier, avec François-Xavier Trégan, "Daesh, paroles de déserteurs" (éd. Gallimard), une plongée au cœur de la machine État islamique qui dévoile les différentes facettes de l'organisation à travers les mots de ceux qui s'en sont échappés Pourquoi avoir écrit ce livre sur les déserteurs de l'Etat islamique ?

Thomas Dandois : Ce livre est la conclusion logique des deux précédents documentaires que nous avions faits pour Arte et qui traitent des déserteurs de Daech.

Le premier portait sur les adultes et nous a conduit naturellement au deuxième qui traitait lui des enfants de l'Etat Islamique (Ashbal – Les lionceaux du califat). Et ces documentaires n'ont pas été réalisés sans peine vu la sensibilité du sujet et la difficulté inhérente à créer des connexions avec les acteurs.

Nous avons d'abord fait trois voyages en Turquie pour essayer de rencontrer le réseau de passeurs qui aide les déserteurs à s'extraire du joug de l'organisation terroriste et nous n'avons rencontré personne. Nous n'avons fait aucune interview, nous nous sentions observé par tout le monde. Il aura fallu attendre le troisième voyage pour commencer à créer des connexions, et de nombreux autres pour rencontrer tous ceux qui sont présents dans les documentaires et pour réunir tous les témoignages contenus dans ce livre.

L'objectif était de comprendre ce qu'est Daech de l'intérieur. Non pas comme on le voit souvent à travers le biais d'experts à Paris mais en rencontrant directement les ouvriers de la "machine", ceux qui ont vécu la chose de l'intérieur et qui nous racontent leurs parcours respectifs et leurs expériences.

Avec ce livre, nous voulons montrer que l'Etat Islamique, contrairement à ce que l'on a pu et peut encore penser, n'est pas une entité monolithique comme le suggèrent les vidéos de propagande qui ont leurré beaucoup de gens.

Que font concrètement le réseau d'exfiltration des déserteurs Thurwwar Raqqa et ses chefs, Mahmoud et Abou Shouja, que vous avez rencontré et dont vous écrivez en partie l'histoire ?

D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui les contacts que l'on entretient avec eux sont très ténus sans avoir complètement disparu. Nous avons vite compris qu'ils avaient besoin, pour des raisons qui sont les leurs, de mettre leur travail en lumière pendant un temps. Depuis ils sont retourné à une sorte de clandestinité.

Abou Shouja et Mahmoud sont d'anciens combattants de l'ASL (Armée Syrienne Libre), originaires de Raqqa et sont allé sur les lignes de front pendant un temps. Un jour, ils ont pensé que le meilleur moyen d'affaiblir l'Etat islamique était d'aider à faire sortir ceux qui voulaient déserter les rangs de l'organisation terroriste car dégoutés de ce qu'ils y ont fait ou y ont vu.

Ces gens ont compris que toutes les promesses de l'organisation terroriste n'étaient que des mensonges. Tous les témoignages recueillis dans le livre montrent bien que l'organisation vous accueille à bras ouverts lorsque vous y rentrez mais il s'agit en fait d'un allé simple. Des portes grandes ouvertes à l'arrivée mais closes pour en sortir, et pour ceux qui se font prendre en train d'essayer de déserter, c'est la mort assurée.