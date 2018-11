Guinée équatoriale, Congo-Brazaville, Gabon : ces chefs d’Etat africains qui président avant tout à leur propre intérêt

Atlantico : Dans votre livre "Pilleurs d'Afrique" publié aux éditions du Cerf, vous vous êtes attardé sur les pratiques des chefs d'Etat de trois pays africains (la Guinée équatoriale, le Congo-Brazaville et le Gabon) en soulignant leur train de vie démesuré rendu possible grâce aux caisses de ces Etats et aussi, vous le soulignez, avec la complaisance d'institutions bancaires et étatiques françaises. Peut-on parler d'un retour de la françafrique ?

Gilles Gaetner : Je reste prudent, cela n'a rien à voir avec la françafrique de Foccard. Pour moi l'on peut parler de restes de la françafrique dans la mesure où il y a un certain nombre d'intervenants français proches de ces chefs d'Etat africain (en particulier de Sassou-Nguesso) et qui font une interaction entre ces Etats et certains industriels français qui bénéficient de contrats. C'est un français qui gère la fortune de Nguesso par exemple via des sociétés offshore (il aurait géré à un moment près de 60 millions d'euros).

Pour autant on ne peut pas parler d'un retour de la françafrique, il n'y a pas exemple plus de cellule Afrique à l'Elysée par exemple. On peut aussi noter que les relations ont été très froides avec le président François Hollande. Nguesso pendant la présidentielle était un partisan de François Fillon et, lorsque Macron a été élu, s'est contenté d'un message très diplomatique pour féliciter le nouveau chef de l'Etat.

Les choses ont changé et à mon avis il y a un phénomène assez important qui prouve que la françafrique est beaucoup moins importante qu'avant c'est l'initiative qu'a prise le président quand il est allé au Burkina Faso quand et qu'il a dit qu'il déclassifierait des documents secret-défense pour connaître la vérité sur la mort de Thomas Sankara.

A force de vous voir énumérer les cas de corruption on en vient à se poser la question de l'inefficacité des mécanismes de contrôle internationaux ? Comment l'explique-t-on ?

D'abord il faut souligner la complexité des montages financiers qui sont réalisés à travers des paradis fiscaux (comme Hong-Kong par exemple) et des sociétés écran. Dans la mesure où tout cet argent provient du trésor public de chaque pays il est compliqué pour les instances internationales d'intervenir.

Maintenant la France est compétente pour instruire les trois cas des chefs d'État africain. La Cour de cassation a estimé que le produit de l'infraction avait eu lieu en France à travers les achats de voiture, de biens immobiliers…

Les trois États mis en cause considèrent qu'instruire ces cas relève de l'atteinte à la souveraineté des pays acquéreurs de ces biens et cela entraîne non seulement un débat juridique mais aussi des tensions diplomatiques. Il n'empêche que dans le cas de l'affaire Obiang, le fils du président déclare 8000 euros par mois de revenus. Avec ces indemnités il semble difficile de pouvoir acheter un hôtel particulier de 100 millions d'euros ou une maison à Malibu de 28 millions d'euros. L'attitude de la société générale dans le cas d'Obiang est d'une bienveillance absolue. Ce qui interroge.