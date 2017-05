Ces célébrités disparues sans laisser la moindre trace...

Ils étaient chanteurs, acteurs, humoristes, animateurs… Au fil des années, de leurs prestations scéniques, cinématographiques ou télévisées, leurs visages nous étaient devenus familiers. Et voilà qu’on apprend que, du jour au lendemain et sans laisser la moindre trace, ils ont disparu ! Qu’un anonyme, une personne lambda, se volatilise nous semble déjà invraisemblable, mais qu’une célébrité, par définition connue et reconnue, puisse s’évaporer dans la nature, nous laisse pantois et marque les annales autant que nos esprits.

Ainsi, trente-trois ans après, personne n’a oublié Teddy Vrignault, du célèbre tandem Les Frères ennemis, humoriste et acteur, qui a faussé subitement compagnie à son acolyte le 1er novembre 1984. En vertu de la loi française, il a été déclaré mort le 1er novembre 2004, sans qu’aucune piste n’ait livré le moindre début d’explication. D’aucuns se souviennent également d’Alain Kan, chanteur à scandale des années 1970 au physique androgyne, qui se targuait d’avoir eu une liaison avec David Bowie. Né de père inconnu, il a grandi avec une demi-soeur, Véronique, qui allait devenir l’épouse du chanteur Christophe.

Après son dernier album Parfums de nuit, sorti en 1986, il décide d’arrêter sa carrière et devient représentant en produits informatiques. Il a été vu pour la dernière fois à Paris, dans le métro, station Rue de la Pompe, le 14 avril 1990. Le 6 août 1985, c’est Philippe de Dieuleveult, célèbre animateur de l’émission « La Chasse au trésor » dans les années 1980, qui disparaît mystérieusement lors d’une descente en rafting sur le Zaïre, deuxième fleuve du monde par son débit. La révélation de son appartenance à la DGSE, le service de renseignement français, donna naissance à toutes sortes de suppositions (assassinat, bavure policière…) dont aucune n’a pu être vérifiée. Et, remontant plus haut dans le temps, on pourra aussi citer l’écrivain et aviateur Antoine de Saint-Exupéry, papa du Petit Prince, disparu en mer le 31 juillet 1944 lors d’une mission de reconnaissance aérienne au large de Marseille. Les débris de son avion, un Lightning P-38, ont été retrouvés par 70 mètres de fond en 2000. Les hypothèses les plus diverses ont circulé sur le mystère de sa mort : accident, malaise, erreur de pilotage, suicide ou, plus vraisemblablement, tirs d’un chasseur allemand.

Aux États-Unis, on évoquera la disparition mystérieuse du chanteur et guitariste Jim Sullivan dans le désert du Nouveau-Mexique en mars 1975. Le nom de l’album qui l’a rendu célèbre, UFO, et le lieu de la disparition, suscitèrent la rumeur d’un enlèvement extra-terrestre… Toujours outre-Atlantique, on reste sans nouvelles de l’acteur Joe Pichler, né en 1987, rendu célèbre par son rôle dans les comédies Beethoven 3 et 4. Seule sa voiture a été retrouvée le 5 janvier 2006, garée près d’un restaurant de l’État de Washington.