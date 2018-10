Ces (bonnes) surprises que pourrait réserver l’avenir économique du Royaume-Uni post-Brexit

Atlantico : Quelle est l'importance à donner à ce cadre - sur la question du libre échange - pour en arriver à un résultat "satisfaisant" pour l'ensemble des parties ?

Rémi Bourgeot : On a tendance, dans ces négociations, à faire passer des questions d’ordre en réalité politique pour des critères techniques indépassables. Dans l’absolu, les différentes notions d’accords commerciaux sont imbriquées, du simple accord de libre-échange sur les biens au marché unique généralisé, en passant par l’union douanière. Les choses sont bien moins claires dans la réalité, en particulier si l’on s’est efforcé d’étudier la question de la périphérie de l’UE au cours des dernières années.

Et c’est en général une erreur de voir des principes de fonctionnement absolues dans les systèmes commerciaux entre groupes de pays, qui sont caractérisés par une multitude de failles acceptées. Par exemple, la Norvège participe au marché unique sans être en union douanière avec l’UE ; situation qui n’aurait pas été acceptée si cela avait fait l’objet d’une focalisation politique. De plus, la frontière entre ce pays et la Suède, qui fait partie de l’UE, est non seulement poreuse mais même, en de nombreux points, inexistante, si ce n’est de vagues contrôles mobiles. Au regard des moyens technologiques disponibles aujourd’hui, l’idée selon laquelle il faudrait établir une frontière douanière entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne pour éviter le rétablissement d’une frontière physique inter-irlandaise relève d’un type d’interprétation littérale qu’on laisse en général de côté dans les négociations commerciales.

Depuis juin 2016, la volonté commune des gouvernements de parvenir à une forme d’accord est à peu près claire, malgré la théâtralité toute baroque des négociations qui ne cesse de surprendre sur le plan des rebondissements rhétoriques.

L’absence d’accord serait naturellement plus dommageable pour le Royaume-Uni que pour l’UE ; ce qui ne signifie pas pour autant que l’UE puisse se le permettre. Les échanges commerciaux sont non seulement étroits, mais il faut surtout penser à la complexité des chaînes de production. Dans l’industrie automobile par exemple, il est habituel que des mêmes composants fassent, au cours de la production d’une voiture, plusieurs aller-retours entre les différents pays qui y participent. Le Royaume-Uni en est une partie intégrante et l’absence d’accord aurait des répercussions sur les chaînes de production bien au-delà de ce que peut anticiper une vision simplement fondée sur les statistiques d’import/export. Le point essentiel dans l’esquisse d’un nouveau cadre aux relations entre le Royaume-Uni est l’UE consiste à préserver ces chaînes de production ; ce qui nécessite avant tout une situation de libre-échange sur les marchandises, ou tout du moins d’assurer la meilleure lisibilité et des procédures extrêmement rapides. Le fait que le pays ne souhaite manifestement plus participer à l’union douanière, de façon à pouvoir conclure des accords avec des pays tiers (tout en maintenant une situation effective de libre-échange avec le continent) ne devrait apparaître que d’une importance relative sur le plan économique, une fois passé le choc existentiel que le Brexit représente pour l’UE.